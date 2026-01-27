黨團協商住宅法修法 婚育宅比例等關鍵條文仍未取得共識

立法院內政委員會今日(27日)針對《住宅法》部分條文修正草案召集黨團協商，針對日前在委員會初審時遭保留的婚育宅比例仍未取得共識；另外，租屋市場資訊透明化、社會住宅登記平台建置等關鍵條文，也因朝野立場分歧未獲共識，將保留至立法院長韓國瑜再次召集協商。

《住宅法》修法經內政委員會多次討論後，日前已通過初審，朝野都將《住宅法》列為優先法案，立法院內政委員會27日針對《住宅法》部分條文修正草案，遭保留的關鍵條文召集黨團協商，其中，針對婚育宅比例10%或20%明定入法，朝野仍未取得共識。

內政部次長董建宏認為，將婚育宅保留比例訂為10%，並於說明欄中保留地方政府依實際婚育需求滾動調整彈性即可，各縣市人口結構與住宅需求差異大，若一律明定20%，恐影響非六都地區社會住宅配置比例，甚至排擠離島、偏鄉的公務員、教師等在地服務人力的居住需求。他說：『(原音)有些地方他可能就沒有辦法達到20%，那會造成在整體處理上會有些困擾，比方說像在連江縣，連江社會住宅基本上興建的時候，其實是希望能夠留住去那邊的公務員跟一些老師，那如果我們規定說20%要給婚育宅，就會造成願意前往去這些比較偏鄉或偏遠地區年輕人、公務員或者是一些老師，可能就比較困擾。』

國民黨立委牛煦庭則質疑，婚育宅10%入法僅是反映現況，對婚育家庭的保障有限，難以回應少子化挑戰；民眾黨立委黃國昌也認為，婚育宅應有具體且具政策引導力的最低保障，堅持至少20%入法，立委與行政部門各看法分歧，未能取得共識。

另外，《住宅法》第47條針對「租屋市場透明化」，在野黨立委主張，主管機關應定期蒐集分析並公告租賃市場「依型態及屋齡區分」每坪租金價格資訊，以中位數及分位數呈現，提供可比較的價格基準。

董建宏則回應，租金補貼資料中約4成為分租雅房等型態，面積難以精準掌握，若換算每坪單價恐因樣本不足與面積誤差導致統計失真，容易引發市場混淆，他建議以附帶決議方式處理。不過，在野黨立委仍堅持維持「每坪租金」入法方向，協商同樣陷入僵局。

至於《住宅法》第18條攸關「社會住宅登記平台」部份，牛煦庭認為，建立全國統一申請登記平台並串接戶政、財稅與社福資料，是為未來社宅「輪候制」鋪路，必須採事前、常態化方式滾動蒐集需求，才能更精準決定社宅區位與戶數配置。

董建宏則認為，應優先整合目前已確定新建及新辦的社宅案，透過建置資訊平台，由中央與地方共同合作，全面盤點並確認各地住宅需求，若採行輪候制，恐因民眾集中申請熱門地區，造成地方資訊混淆，盼以漸進方式規畫推動。

由於《住宅法》的關鍵條文，朝野都未能取得共識，將保留至立法院長韓國瑜再次召集協商。(編輯：宋皖媛)