黨團協商李洋因塞車遲到 韓國瑜笑稱：奧運金牌動作怎麼那麼慢？

立法院長韓國瑜召集黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」案。翻攝國會頻道。



立法院長韓國瑜今（12/11）黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」案，不過運動部長李洋因塞車遲到，韓國瑜連喊3次「運動部李部長」，眼看李洋還沒出現，讓韓忍不住脫口：「奧運金牌動作怎麼那麼慢呢？他應該是飛毛腿才對。」後來等了1分鐘，李洋終於抵達現場，韓國瑜表示，「李部長第一次參加參與協商，我們歡迎你。」

後來有幕僚向韓國瑜反映，「塞車，塞車，院長歹勢，單一車道所以塞車。」後來等了1分鐘，李洋終於抵達現場，韓國瑜表示，「李部長第一次參加參與協商，我們歡迎你。」

