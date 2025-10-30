黨團協商獲共識！國民黨團300億元「花蓮災後重建條例」明院會三讀

花蓮馬太鞍溪9月發生溢流，光復鄉受重大災情，對此國民黨團提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案。（資料照片／翻攝自林保署官網）

花蓮馬太鞍溪9月發生溢流，光復鄉受重大災情，對此國民黨團提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，立法院長韓國瑜於今（30日）下午召集黨團協商，最後朝野黨團達共識，總經費為300億元的特別條例將於明日院會列入討論事項三讀通過，並不再提出復議。

韓國瑜今下午3時召集朝野黨團，協商「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」等案，經過2小時後朝野達成決議。韓國瑜裁示，該案將列入明日院會討論事項，於施政質詢前處理並完成三讀，且不再提出復議；三讀後則由各黨團推派1位代表發言。

國民黨團表示，感謝民進黨團及民眾黨團全力支持，讓國民黨版《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》達成一致決議，總經費上調到300億元，災後重建將於2027年3月31日完成，而條例會在明天於立法院院會中三讀通過。

國民黨團說，這是台灣第一個因堰塞湖釀災而制定的重建條例，迥異於過去多個颱風或地震而設立的法令，光復鄉漢人及部落鄉親各佔半數，重建條例必須另依《原住民基本法》與族人充分溝通，尊重所有居民意願，土地空間及安置計畫，絕對會以災民權益為主，依居民共識而行。

國民黨團指出，堰塞湖潰壩跟《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》的台南嘉義屋頂吹翻有所區隔，「農田土石挖掘清運復原、專案休耕、農田廢園重建、農地重劃及農業生產環境重建」是極難極大的工程，「商家災戶援助、生產設備汰換、產業設施、生財器 具、運輸、各類輔具及交通工具復原」，更是其他天災中少見的補助整治項目。

國民黨團強調，光復鄉、鳳林鄉及萬榮鄉共六百多公頃被土沙淹沒，每戶化糞池都遭掩埋，水溝排水系統多已堵塞，家中污水排不出去。未來將新設置聚落型污水處理中心，從土地取得、規劃設計到完成幹管，所以包括超級堤防及重建污水雨水排水下水道完整系統，這些特殊重大的復建工程至少需要5年，所以將這個部分延長到2030年完工，可見獨立制訂條例有其必要性特殊性與民族多元，留給各級政府參考及後人警惕。

國民黨團最後說，感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費隨著時間的滾動檢討災情的嚴重性而整體提高到300億元，中央地方同心救災重建，希望馬太鞍溪地區能加快速度，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活。



