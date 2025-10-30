黨團協商達共識！國民黨團「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」明日院會三讀

記者詹宜庭／台北報導

花蓮馬太鞍溪發生溢流，重創光復鄉。為此，立法院國民黨團總召傅崐萁等人提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，立法院長韓國瑜今（30日）召集朝野協商，最後各黨團達共識，將於明（31日）院會列入討論事項，於施政質詢前處理並完成三讀，且不再提出復議。

韓國瑜下午3時召集各黨團，協商國民黨團所提「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」等案，歷經2小時後，韓國瑜裁示：第一，協商通過名稱與條文如附件一；第二，通過附帶決議如附件二，院會不再新收附帶決議；第三，各黨團同意本案列入10月31日院會討論事項，於施政質詢前處理並完成三讀，且不再提出復議。本案三讀後發言，由各黨團推派1位代表發言，當日院會討論事項處理畢，進行施政質詢議程時，行政官員再行列席；第四，各黨團委員提案及相關修正動議均予刊登公報紀錄。各黨團達共識後，韓國瑜宣布散會。

