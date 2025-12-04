黨團協商達共識！財劃法覆議案明院會表決 韓國瑜：審查不邀卓榮泰列席

記者詹宜庭／台北報導

韓國瑜主持黨團協商，討論行政院《財政收支劃分法》覆議案。（圖／翻攝自國會頻道）

行政院日前針對在野新版《財政收支劃分法》提出覆議，立法院長韓國瑜今（4日）下午召集各黨團協商，最後三黨達成共識，將於明（5日）改開全院委員會審查《財政收支劃分法》覆議案，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明；此外，全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，投票時間一小時，其餘相關事項工作依例授權議事處辦理。

韓國瑜下午2時30分召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「財政收支劃分法部分條文」，移請立法院覆議案相關事宜。

經三輪發言後達成共識，韓國瑜裁示：第一，各黨團同意12月5日院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查《財政收支劃分法》覆議案，同日上午7時於議場進行院會及全院委員會簽到，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明，由各黨團推派一位發言，每位委員發言時間5分鐘，順序依例授權議事處辦理，名單請於12月4日下午5時30分前送議事處彙整，逾時視同放棄。當次院會不進行國是論壇，不處理臨時提案，本次會議不再處理變更議程含抽出動議。第二，全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團推派一位擔任投開票監察員，投票時間一小時，其餘相關事項工作依例授權議事處辦理。

對於「若覆議案仍被否決，是否只剩下提起釋憲一途？」行政院發言人李慧芝今日也回應，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，還是希望立法院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

針對財劃法覆議案，各黨團達成共識。（圖／翻攝畫面）

