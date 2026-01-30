黨團大會 柯建銘蔡其昌尷尬摟腰同框

民進黨立法院黨團30日舉行黨團大會，有意參選總召的立委蔡其昌（右）與現任總召柯建銘（左）低聲交換意見。（姚志平攝）

立法院下會期2月24日開議，民進黨將舉行黨團幹部改選，昨日登記最後一天，黨團總召確定由「8年副院長」蔡其昌對上「萬年總召」柯建銘，昨天黨團大會，兩人在媒體面前摟腰、咬耳朵，連與會綠委都張大眼盯著這一幕；蔡其昌受訪表示，總統倒沒有勸進，但「在一次偶然的機會跟他說要在立法院多幫忙」。

昨天上午民進黨召開黨團大會，蔡其昌前一天才登記，隔天兩人就照面。

一進門，柯建銘簽名時，吳秉叡跟著進來，看到柯，還叫了一聲「大誒（老大）」；柯看到媒體跑進會議室，連忙說「現在是黨團會議，大家都到外面，怎麼跑進來？」這時蔡其昌走向前，拉了一下柯建銘右手臂，柯小驚訝一下，「呵呵」微笑幾聲，彼此握一下手，柯隨即摟著蔡其昌的腰，蔡也順手摟著柯見面的背，兩人轉身背對媒體，邊走邊咬耳朵、寒暄起來。

有趣的是，在場的綠委也很有戲，一旁的林宜瑾見狀笑得合不攏嘴，吳思瑤則微笑看著兩人迎面走來，但柯蔡臉色都透露些許尷尬；至於黨團會議，並未討論協調人選一事。

對於外界好奇，是否是總統勸進？蔡其昌指出，他會出來登記是很多黨內前輩的鼓勵與期許，黨內朋友也希望他多一點承擔，而賴總統在一次偶然的機會跟他說「要在立法院多幫忙」。他強調，他跟柯建銘的感情不錯，過去柯當總召時，他是幹事長，配合很好。

被問到是否有跟柯聯繫、先行協調，蔡其昌表示，協調本來就是程序，不用太急；至於柯建銘對於媒體提問，皆沒有回應。

由於總召改選，派系動向備受關注，英系有6位立委，英系立委王世堅昨受訪明確表示，蔡其昌登記參選，絕對選得上、會贏過柯建銘，不是因為柯建銘不好，是黨團也要與時俱進。柯若能在最高點交棒，大家都會尊敬。

英系立委蔡易餘則表示，英系屆時會做出一致決定，但仍盼協調取代投票，避免黨團做出艱難選擇。

此外，幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜是否爭取連任也備受關注，鍾受訪表示，「我跟陳培瑜都沒登記參選」，黨團工作應該由大家輪流付出，會支持未來的黨團三長。