黨團總召之爭升溫 林俊憲盼共識解決：不必走向二選一

民進黨團將面臨幹部改選，民進黨立委林俊憲直言，總召人選不可能由單一派系決定。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院本會期即將在今日休會，民進黨立院黨團即將於2月24日進行幹部改選，民進黨立委蔡其昌昨已表態角逐下一屆總召，引發外界對黨內布局與派系動向關注。對此，民進黨立委林俊憲今（30）日受訪表示，總召人選並非單一派系可以決定，仍須凝聚黨內共識，同時也肯定蔡其昌具備朝野協商經驗，是合適人選之一。

媒體詢問，外界將此次黨團改選視為「賴系」與「非賴系」的對決，林俊憲回應指出，去年大罷免失敗後，黨內即出現檢討聲音，認為黨團運作是否需要重新整頓，而現任總召柯建銘任期也將於1月底屆滿，因此黨團內部開始思考是否需要新的人選與新的運作方向。

林俊憲表示，蔡其昌確實受到許多黨內人士勸進，相信並非只有總統賴清德一人鼓勵。他強調，總召職務十分重要，不可能由單一派系決定，而是需要透過黨內共識來形成決定。

他指出，蔡其昌曾擔任立法院副院長，也具備在朝野之間協商、折衝的經驗，因此認為蔡其昌是一位適合的人選，但最終仍須由黨團共同討論決定。

至於蔡其昌是否比柯建銘更適合總召一職，林俊憲則表示，兩人各有優點，並不需要逼迫黨內做出二擇一的選擇。他認為，每個階段都可能需要不同的人事安排與運作方式，未來朝野互動是否出現新的局面，也值得整體重新檢視。

林俊憲強調，政黨之間的互動模式是否需要調整，以及黨團幹部是否應重新布局，都是黨內接下來需要整合、討論的方向，最終仍須由黨團共同形成共識。

