黨團表決取消總召2年條款 傅崐萁：尊重黨內民主

（中央社記者王承中台北7日電）國民黨團今天召開黨團大會，經表決取消總召最多只能當2年的限制，引發外界討論是否在幫現任總召傅崐萁的連任鋪路。傅崐萁表示，國民黨是民主政黨，有想法都可以討論，任何決議都尊重。是否續任總召，現在講這個還不急，最重要是黨內要團結。

現行國民黨團組織運作規則規定，總召任期1年，得連任1次，最多只能當2年，國民黨立法院黨團總召傅崐萁的任期將在明年1月31日屆滿。國民黨團今天召開黨團大會，有38位國民黨立委提案，取消總召最多只能當2年的限制。最後，黨團經表決，通過該提案。

傅崐萁稍早在立法院受訪表示，他今天未參加黨團大會，對於黨內民主有任何相關的提案，都予以尊重。國民黨是民主政黨，有想法都可以討論，任何決議都尊重。今天黨團大會通過的決議，對於藍、綠、白在立法院是否「武器均等」至關重要。

傅崐萁指出，尤其民進黨團總召可連選得連任，所以民進黨能夠保持相當一定的戰力。畢竟擔任總召要有相當經驗，才可以帶領黨團在詭譎多變的環境中面對所有挑戰。

對於是否有意爭取續任總召，傅崐萁表示，現在講這個還不急，黨內有黨內程序，最重要的是國民黨要團結。面對無所不用其極的賴政府，不能沒有強大牽制力量，在野力量絕對不可以被削弱，大家要群策群力。

媒體詢問，外傳有人希望用總召來卡住傅崐萁爭取擔任立法院副院長，傅崐萁回應，大家不要想太多，國民黨團非常團結。面對民進黨任何見縫插針的說法，國民黨團都不會被分裂。民主政黨有各種不同的立場跟聲音，應予以尊重、包容，還是要用民主程序做最後的決定。（編輯：張若瑤）1141107