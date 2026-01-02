黨工休假！王婉諭親繪徵才圖卡 時力「104找候選人」列7條件
剛迎來2026新年，面對年底地方大選各陣營不敢鬆懈，持續佈局，時代力量黨主席王婉諭今（2日）直接向社會公開徵才，表示黨中央已在104人力銀行上架徵求「2026年地方選舉候選人」，她表示參與政治也是嚴肅認真的事，會慎重看待每份履歷。
王婉諭今（2日）透過臉書社群對外徵求「候選人」，並提及時力黨內福利有優於現有國定假日的額外7天假，她表示，今天正是其中一天假，中央黨部夥伴都在休假，所以決定自己手繪圖卡徵才，雖然線條質樸，但也顯現十足誠意。
王婉諭也簡單列出「2026年地方選舉候選人」徵才條件，包含掃市場握手、婚喪喜慶無役不與、人體行動里民服務處、預算書除錯、發揮創意自製迷因、街頭開講把路人變隊友、一塊錢當十塊用等，另她也盤點參選3點代價副作用，像是會有黑眼圈、社恐強制登出、拒當課金戰士。
王婉諭表示，一直希望時代力量可以成為一個像社會開放的政黨，讓有志投身公領域的人，都可以找到機會發揮所長；她也坦言，曾三度參選深知選舉並不容易，但在過程中會有許多收穫，並強調這次徵才會認真看待每一份履歷。截稿前查看，目前僅5人以內主動投遞履歷。
