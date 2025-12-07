黨慶同框相擁掀高潮 盧秀燕籲團結挺鄭麗文、高喊2026非贏不可

照片來源：國民黨文傳會

國民黨台中市黨部今（7）日舉辦131週年黨慶活動，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾見狀情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭，指出國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧秀燕就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。

在群眾簇擁、歡呼中，盧秀燕上台致詞，首先祝福國民黨131年生日快樂，強調國民黨比任何人都更有責任保衛中華民國，中華民國創建114年來，帶給全民「民主自由」與「經濟奇蹟」。她也批評，民進黨執政以來，控管言論自由，關電視台與平台，還發起大罷免，所幸人民眼睛雪亮。

盧秀燕強調，於此關鍵時刻，人民一定要挺身而出，明年還有一項重要任務，「2026選舉非贏不可」，而且大家一定要支持現任黨主席，不能被民進黨惡意挑撥分化。

不僅如此，盧秀燕再度喊話，大家一定要團結支持鄭麗文，唯有團結才能勝利，唯有國民黨勝利中華民國才有未來、台灣人民的生活才能穩定，國民黨生日快樂、中華民國國運昌隆、台灣經濟穩定國泰民安。

鄭麗文上台立刻與盧秀燕相擁，談話過程中始終搭著盧肩膀，兩人相視而笑，彼此邊拍肩邊互相勉勵，現場群眾驚喜高喊口號，氣氛嗨到最高點。

鄭麗文笑擁盧秀燕，並表示：「台中風和日麗，因為太陽就在這邊！」鄭指出，台中市政本就千頭萬緒，民進黨還想給盧市長穿小鞋、刻意抹黑，非洲豬瘟也在盧市長帶領下迅速圓滿處理。她提到，從民調可見民眾對盧市長的滿意與支持，國民黨也不能漏氣，明年要勝選才不辜負台中市民的期待，不枉盧市長把台中帶領得這麼好。

國民黨強調，據最新發布「2025縣市幸福指數大調查」結果，台中市施政滿意度拿到74.2%，破7成滿意佳績。

