黨慶小雞大集合！應曉薇女兒再次現身 初選規則將出爐

鄭麗文、戴錫欽今赴台北市議會參加黨慶。（鄧博仁攝）

備戰2026地方大選，北市議員候選人皆在地方熱身許久，競爭激烈，國民黨30日在台北市議會舉辦黨慶，現場有許多小雞皆出席拜票，包括市議員應曉薇女兒應佳妤、罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮、退役空軍副司令張延廷等人。外界也好奇，議員初選機制何時出爐？國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽30日說，待黨中央公告後，北市議員提名辦法將依全國統一規則辦理，確保參選提名程序透明可循。

鄭麗文、戴錫欽今赴台北市議會參加黨慶，鄭麗文說，黨內蠻多小雞也都有來新人，然後想請教說，因為他們也想請教說2026議員的初選的機制？上周首先是先通過了縣市長的提名的特別辦法，那麼在縣市長開始進行積極的提名作業，接下來才會進行到議員部分，不管是六都也好，或者是縣市也好，提名都會非常尊重在地生態，也會非常尊重在地的議會黨團。

戴錫欽則說，現在會等中央公告地方議員的提名辦法後，再根據黨中央所公布的提名辦法來公告北市的提名辦法，不管是相關的時程，或者是6個選區的提名額度，包括初選是採取全民調或是什麼樣的方法，都會遵照黨中央所公布的規則，包括新人或青年加權，這應該是全國一體適用，會讓所有的參選提名新人有所依循。

