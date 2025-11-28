黨慶遭恐嚇？網嗆「帶一卡車豬屎」迎鄭麗文 警：已鎖定留言者

國民黨高市黨部明日將在鳳山舉辦黨慶公益嘉年華，卻爆出網友揚言要「帶一卡車爛雞蛋與豬屎」迎接黨主席鄭麗文，黨部發言人張永杰不敢掉以輕心，趕緊到市刑大報案。高市黨部提供



國民黨高市黨部明日將在鳳山舉辦黨慶公益嘉年華，今（11/28）卻爆出網友揚言要「帶一卡車爛雞蛋與豬屎」迎接黨主席鄭麗文；市黨部認為該言論具威脅性，恐影響明日活動安全，已由發言人張永杰前往市刑大報案；鳳山警分局表示，已鎖定貼文者身分，正積極查緝、釐清案情中。

為迎接建黨131週年，國民黨高雄市黨部預計明日在鳳山國中樂群堂舉辦黨慶公益嘉年華，卻有網友在官方臉書粉專留言，「好我們會去，已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到」引發關注。

對此，高市黨部發言人張永杰表示，網友偏激言論已逾越合理評論範圍，考量活動當日人潮眾多，可能造成公共安全疑慮，已前往市刑大報案。

市黨部進一步指出，黨慶活動歡迎民眾以理性和平方式表達意見，但對可能危害公共安全的行為仍予以譴責，並呼籲各界避免以暴力或恐嚇手段介入公共活動。

鳳山警分局則強調，已鎖定貼文者身分，正積極查緝、釐清案情中。

