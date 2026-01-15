黨政軍三退鬆綁有譜？ CBIT理事長王鴻紳：希望持股上限放寬至2%

凱擘大寬頻董事長王鴻紳同時身為台灣有線寬頻產業協會理事長，要為整體產業發展發聲。

在黨政軍退出媒體的要求下，為台灣有線電視產業的整併與發展綁上了甚難掙脫的束縛，隨著OTT平台大舉入侵下，競爭早已突破國界，有線電視產業更是深感無法靈活迎戰。台灣有線寬頻產業協會（CBIT）理事長王鴻紳今（15）日下午出席凱擘大寬頻活動時指出「希望能與立法院黨團溝通將黨政軍持股比例鬆綁至2%，如果只有1%不太夠用！」同時，他也強調此舉是為了頻道業者一同發聲，為產業發展找尋新機。

王鴻紳在去（2025）年底接任CBIT理事長一職，上任之初，他就強調2大努力方向，首要任務是打擊盜版機上盒對台灣視訊傳播產業的侵害，同時要爭取讓有線電視從過於嚴苛的規管中鬆綁，才能與其他平台公平競爭。

而王鴻紳所說的其他平台指的正是不受台灣廣電三法所管轄的OTT平台，當台灣有線電視業者還苦於市占率不得突破1/3上限時，OTT平台早已跨越國界提供影音服務，並持續壯大生態系，而據國家通訊傳播委員會統計，台灣OTT訂戶已經突破202萬戶。

不僅如此，影音平台也未有黨政軍不得持股的限制，這在台灣有線電視產業卻是一個鐵律，甚至讓業者之間的整併合作受到強力攔阻，演變成「想出場的人被絆住出不了場、想進場的人又看著卻吃不到」的離奇場面，久了也讓產業發展無法跟上國際發展趨勢。

以韓國來說，2019年開始出現電信業與有線電視整併潮，將有線寬頻與無線行動網路服務進行整合，以強化提供個人與家庭影音服務的優勢，「這才是台灣大董事長蔡明忠一直期待看到的大場面！」業內人士邊分析邊可惜的說道。

不過，此謀略在台灣卻受限於法規而無法實現，當年蔡明忠喊進的「數位匯流」戰場都已經洗牌了好幾番，台灣大和凱擘大寬頻卻仍無法合併出擊，同時有線電視產業仍受限於1/3市占率規範，無法在規模上取得突破。

許久未舉辦活動的凱擘大寬頻，特意大陣仗邀請韓國電信來台簽署合作備忘錄（MOU），宣示雙方將攜手合作啟動智慧家庭與AI數位服務，因此，王鴻紳這才以凱擘大寬頻董事長的身份難得在媒體面前公開露面。

不過，為了趕赴立法院與黨團人士接續溝通，王鴻紳所並未停留至活動結束，就匆匆離席，但凱擘大寬頻已經預告，今年第2季將會發表新服務並亮出相關資費方案。

