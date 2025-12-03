黨產太香！藍營竟想修法討回「逕付二讀」 沈伯洋怒了：跟人民作對

即時中心／高睿鴻報導

國民黨黨產因過去取得之正當性、來源爭議極高，所以曾遭到部分凍結，讓藍營不斷宣稱，遭到政治追殺迫害，更揚言要修法討回。對此，藍營立委游顥等人，提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，希望將先「救國團」」排除於「黨產條例」適用範圍，甚至還在昨（2）天讓草案逕付二讀；對此，民進黨立委沈伯洋怒轟，若藍營堅持將黨產拿回，「就是在跟人民作對」。

談及藍營不斷利用國會人數優勢，陸續強推多項法案、甚至還想討回高爭議性的黨產，沈伯洋回應說：「很多人問這樣下去怎麼辦？其實我平日都有分享、也有告訴大家哪裡是戰場、哪裡交給我們就好；但訊息擴張不出去，實在無奈」。

他直言，國民黨想將黨產拿回、重新佔為己有，甚至還明講，是為了黨自己的陸戰、空戰。沈伯洋憤怒批評，這些錢很多明明是國家資源，卻被他們當成自己的，「我幾年前在黨產會就建議過，黨產當年是取之於民，現在就該還之於民」。

沈伯洋認為，要處理這些黨產並不困難，土地方面可以調和居住正義；至於現金，可以發給人民，助弱勢、補健保等。若不願將這些資源還於社會、堅持要拿回去，他認為，國民黨就是存心要跟人民作對。

民進黨國會黨團日前也說明，藍營提這案的意義到底為何？「說穿了，就是想把以前那個『反共青年救國團』的錢、那些明明已經被認定是不當取得、應該歸還國家的錢，再透過修法「變魔術」，變回國民黨自己的口袋裡！」，黨團批評說。綠營因此痛批，國民黨藉口要幫人民看緊荷包，一邊擋保護國家的國防特別條例、國防特別預算；另一邊卻急著修法，想把國家的錢，變成他們政黨的錢。

