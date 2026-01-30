黨產條例三讀通過 藍白修法解套救國團從附隨組織排除

[FTNN新聞網]政治中心／台北報導

立法院本會期最後一天開會，今（30）日針對多項法案大清倉，其中國民黨立委游顥等人提出的《黨產條例》修正草案，將增訂附隨組織定義，要讓曾隸屬於國防部的救國團擺脫附隨組織之名，經立院表決，以同意60票、不同意48票三讀通過。

《黨產條例》修正草案今日通過，救國團將擺脫附隨組織之名。（圖／方炳超攝）

根據修法內容，本法第4條對「附隨組織」定義原為「獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。」修法後新增「但曾隸屬於國家者，不在此限。」

不過此修法引起民進黨團、經民連等批評，指婦聯會也可能被認定為非附隨組織而解套，若修法通過恐導致相關團體的不當黨產無法取回，包括救國團取得的土地、房產、劍潭青年活動中心等。

黨產會昨日也發聲明指出，救國團被認定為國民黨附隨組織的訴訟，台北高等行政法院已判決黨產會勝訴，救國團上訴最高行政法院審理中。呼籲立委正視「救國團尚未交還不當取得財產，且仍耍賴不願交還臺北市劍潭青年活動中心的事實」，切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

