黨產條例三讀！救國團從附隨組織排除 沈伯洋轟藍白：民脂民膏送回黨庫

民進黨立委沈伯洋在立法院批評，藍白聯手三讀通過黨產條例修法，質疑此舉是為救國團解套，形同將民脂民膏送回國民黨口袋。（圖／黃耀徵攝）

藍白聯手今（30）日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第四條及第三十四條修正案，將救國團排除在附隨組織認定之外。綠營批評，此舉形同為救國團「解套」，意味過去遭凍結的 56.1 億元資產可望解凍。對此，民進黨立委沈伯洋直言，這不是修法，而是將民脂民膏送回國民黨黨庫。

藍白聯手三讀修正黨產條例，救國團自附隨組織名單中排除，引發綠營質疑替黨產解套。（圖／翻攝Google地圖）

立法院本會期最後一日，藍白安排法案「大清倉」，包括住宅法、衛廣法及黨產條例等多項修法案列入議程。當中，國民黨立委游顥等人提出《黨產條例》修正草案，增訂附隨組織定義。

值得注意的是，本法第四條第二項針對附隨組織之定義為，「根據修法內容，本法第四條對「附隨組織」的定義原為「獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」。修法提案內容新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」。」

該案經表決，在藍白聯手下以 60 票贊成、48 票反對三讀通過。修法後，救國團將回溯至黨產條例於 2016 年 8 月 10 日公布當日，也使該團體這段期間遭凍結的 56.1 億元資產可望全數解凍，引發高度爭議。

沈伯洋回憶，2018 年因楊偉中擔任黨產會委員期間意外離世，他接任進入黨產會工作，當時社會對於處理國民黨黨產其實存在高度共識，甚至不少國民黨人士也認為黨產問題必須正視，如今卻反過來高喊所謂「公義」，他認為必須回到歷史事實來檢視。

沈伯洋指出，藍白立委常以「做公益」為名替救國團辯護，但救國團的成立背景與實際功能不容抹去。他強調，救國團並非行政院體系下成立，而是 1952 年由國民黨中央改造委員會設立，本質上隸屬於黨的組織，過去實際執行的工作包括校園監控、異議人士監控，如「校園安定工作會報」、「青年思想教育」等，其目的明確寫明是防範學生勢力反對國民黨、減少不當言論與政治活動。

他進一步質疑，即便將其行為包裝為公益，救國團取得土地與資產的方式仍存在重大爭議。沈伯洋舉例，救國團過去向教育部申請場地使用，後續卻直接更名成為救國團資產，形同侵占國家財產；他反問，若任何社團在立法院辦活動就能取得立法院土地，是否合理？

沈伯洋強調，相關資產是否屬於不當黨產，法院早已有判決、也已完成返還程序，如今卻再透過修法，試圖將這些來自 民脂民膏的資產送回國民黨口袋，只是為了後續選舉考量，「這樣的作法，人民怎麼能接受？」

