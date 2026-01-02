黨產條例今暫緩闖關 藍黨團：尚未討論到

國民黨團首席副書記長林沛祥。(記者田裕華攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委游顥提案修改《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》(簡稱黨產條例)，去年12月31日協商無共識，全案送院會處理。民進黨團指出，藍營試圖透過修法為救國團及婦聯會解套，恐讓逾新台幣400億元資產免於追討，如「山大王」強佔國家土地，把侵吞人民的資產當成自肥的「跨年賀禮」。原本外界預估今(2)日立法院會將進行處理，但國民黨團表示，今天不處理，黨團目前尚未針對此一最新進展進行討論，也不便對假設性問題預設立場。

北中南近50個民間團體今共同連署聲明，要求「守護全民資產，要求還產於民，拒絕黨產條例修惡」。並提出3大訴求：1.資產回歸公有，拒絕私相授受；2.反對毀滅性修法，捍衛法治穩定；3.堅持轉型正義，不容民主倒退。

國民黨團書記長羅智強表示，今天不處理。黨團首席副書記長林沛祥也說，黨團還未討論到這一塊。至於是否與民眾黨不支持有關，以及是否有時間表？林沛祥表示，還未與民眾黨開始談，也不便對假設性問題預設立場。

