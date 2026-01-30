黨產條例修正三讀…救國團被排除政黨附隨組織

藍白立委聯手修法將救國團排除於不當黨產條例適用範圍，立委游顥在三讀後舉牌發言，指救國團終於得到公道。記者潘俊宏／攝影

立法院昨在藍白人數優勢表決下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案，救國團因曾隸屬於國家，將被排除在黨產條例規定的政黨附隨組織外，且溯及至條例施行日二○一六年八月十日；救國團這段期間被認定為不當黨產的十六點三億元資產，有望獲得解套。至於同樣也被列為政黨附隨組織的婦聯會，因不隸屬國家而不適用此修法。

不當黨產條例二○一六年八月十日公布施行，不當黨產處理委員會（黨產會）二○一八年八月七日，認定救國團被人事、財務、業務皆受到國民黨實質控制，屬於政黨附隨組織。

國民黨立委游顥等提案指出，救國團為行政院在一九五二年籌組成立，隸屬於國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，經法院、內政部、教育部等以正式公函認證。救國團於一九六九年解除與國防部的隸屬，成為社會運動機構，由教育部輔導，轉型為民間團體。就政黨附隨組織的定義，應限於由政黨實質控制的法人、團體或機構，不應包含曾隸屬於國家的法人、團體或機構。

救國團則主張，自一九八九年迄今，救國團人事、財務、業務均獨立自主，並屬受政府機關監督的公益社團法人，未受國民黨實質控制，自非屬國民黨附隨組織。依救國團現行組織章程第廿七條規定，救國團將來解散或撤銷時，全部剩餘財產均歸「政府」所有，而非歸國民黨所有。

昨立法院會處理不當黨產條例修正案時，民進黨反對，全案交表決，在藍白立委人數優勢下，贊成六十人，反對四十八人，三讀通過。

根據三讀條文，為解救國團被認定為國民黨附隨組織問題，本次修法於不當黨產條例第四條第一項第二款，增訂但書，「但曾隸屬於國家者，不在此限」；同時，修法也回溯自公布施行日即二○一六年八月十日適用。

游顥在修法通過後發言表示，「不信真理喚不回，不容公義盡成灰」，救國團終於得到公道，許多公益人可以繼續大步向前，之前綠營說救國團之前辦活動就可占地，「讓我想到太陽花學運」。

游顥此言一出，引發民進黨立委大聲斥責，綠委王義川拿水壺狂敲桌子，藍委王鴻薇則與綠委陳培瑜爆發爭吵，綠委吳思瑤更與王鴻薇發生肢體衝突。

救國團：盼台灣勿在仇恨中

救國團主任葛永光表示，「沉冤得雪」，救國團為跨黨派組織，不少民進黨義工，盼台灣不要生活在仇恨跟偏見之中，一起為下一代努力。

婦聯會主委雷倩強調，不當黨產條例為惡法，黨產會利用惡法，恣意擴張解釋，將原不屬於國民黨附隨組織的公益團體或社團納入，樂見能限縮行政權任意擴張解釋的修法。

