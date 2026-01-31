黨產條例修正案三讀後…救國團擺脫附隨組織 小編吐心裡話

圖為立法院30日院會三讀通過攸關救國團的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」，國民黨立委游顥（左上）發言時引發民進黨不滿並走向發言台理論，藍白兩黨立委也上前維護游的安全。（資料照／姚志平攝）

立法院昨（30日）審查「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」，藍白聯手順利三讀通過，使救國團擺脫政黨附隨組織之名。對此，救國團粉專小編昨深夜也說出心裡話，讓公益單純，讓希望發光。

黨產條例三讀條文明定，附隨組織定義排除曾隸屬於國家者，另明定，修正條文溯自條例公布施行之日起適用。由於救國團曾隸屬於國防部，因此條文三讀後，可徹底擺脫政黨附隨組織之名。

對此，救國團小編昨深夜23時36分在粉專發文寫下，「小編心裡話：讓公益單純，讓希望發光；讓社會良善，讓國家富強！ 」文末並標註「三讀通過」。

另外，救國團主任葛永光則是表示，這次修法不僅攸關救國團多年來被錯置的組織定位，還救國團公道，更展現台灣法治社會尊重歷史事實、正當法律程序與比例原則的核心價值，並直接影響數千名同仁及長期無私奉獻的志工夥伴。

