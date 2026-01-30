黨產條例修正案三讀 救國團擺脫附隨組織

立法院30日審查「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」時，國民黨立委王鴻薇與民進黨立委吳思瑤互相推擠拉扯。（姚志平攝）

立法院30日法案清倉，藍白聯手《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案順利三讀通過，使救國團擺脫政黨附隨組織之名。救國團表示，此修法還給救國團公道，展現法治社會尊重歷史事實、正當法律程序的核心價值。不過，賴清德總統透過臉書表示，黨產條例復辟，讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

藍委游顥最初提案，除了將「隸屬於國家者」排除於附隨組織外，更加嚴附隨組織的認定，過去只要「業務」、「財務」或「人事」擇一具體事證，即被認定為附隨組織，改為「必須同時具備」。

不過，此修法引起綠營批評，除了救國團外，婦聯會也可能被認定為非附隨組織，民眾黨對此同樣不支持。因此國民黨與白營討論後，決定將範圍限縮在救國團。

黨產條例三讀條文明定，附隨組織定義排除曾隸屬於國家者，另明定，修正條文溯自條例公布施行之日起適用。由於救國團曾隸屬於國防部，因此條文三讀後，可徹底擺脫政黨附隨組織之名。

游顥發言時指出，不當黨產會假轉型之名行政治清算之實，過去民進黨的民代也曾參加過救國團，藍白要還救國團公道。民眾黨立委張啓楷也說，救國團在疫情時提供場地，幫助全民度過難關。

綠委范雲則批評，國民黨提案修法，這是修法干預司法，救國團曾是國民黨重要青年機構，還以特權取得國家土地及補助。

救國團主任葛永光表示，這次修法不僅攸關救國團多年來被錯置的組織定位，還救國團公道，更展現台灣法治社會尊重歷史事實、正當法律程序與比例原則的核心價值，並直接影響數千名同仁及長期無私奉獻的志工夥伴。