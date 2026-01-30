黨產條例修法三讀 救國團56.1億元解套

立法院會今天三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文」修正案。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文」修正案，該案也被稱為「救國團條款」，修正通過後，救國團即不含括在國民黨附隨組織裡，並回溯至黨產條例2016年8月10日公布當天，也就是這段期間救國團遭到凍結的56.1億元將可獲「解凍」。

針對附隨組織定義，三讀通過條文新增，「曾隸屬於國家者，不在此限」，修正後將替救國團解套；三讀通過條文並增訂「回溯條款」，修正條文應溯自中華民國105年8月10日，於本條例公布施行日適用。

在國民黨團提出修正動議前，第四條條文原修正限縮附隨組織定義：「指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營」，將「或」改為「及」。但後來決定維持現行條文，讓解套的涵蓋範圍僅限於救國團，排除過去被指控的婦聯會。

提案的國民黨立委游顥表示，民進黨假轉型正義之名，行政治清算之實，但他相信，許多的民進黨民意代表曾參與救國團，也曾積極的認同救國團，肯定救國團，「許多的民進黨委員心裡也想支持救國團」。今天不當條例的修正是要還救國團公道、公義不能等，更不能夠受到意識形態的迫害。

游顥呼籲在座的民進黨的委員一起支持救國團，「就算您這段時間去洗手間也沒有關係」，許多民進黨的委員其實可以還救國團公道，甚至可以來表達支持。今天在立法三讀通過後，可以好好的讓我們的公益組織救國團還其公道。

民進黨立委范雲表示，這根本就是修法干預司法，除了大法官釋字793號早就認定不當黨產回歸國家，且救國團自己提起的是否是黨產的訴訟已經在台北高院敗訴，目前在最高行政法院審理中，然而國民黨不尊重司法，不僅在院會逕付二讀還讓條文回溯，趕在會期的最後一天通過，想要改變法院判決的結果。

范雲強調，我們守護的是公平正義，屬於國家的還給國家，民眾黨團總召黃國昌曾大力支持不讓黨產回歸國家，結果民眾黨立委剛剛說救國團是國防部的，所以不應該把財產回歸國家，多麼的荒謬、可笑、沒有邏輯。

