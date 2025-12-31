黨產條例修法協商破局 綠轟「為救國團、婦聯會脫身」全案送交院會

不當黨產處理委員會主委林峯正反對修法。資料照片



今天（12／31）立法院再度召集朝野協商，由國民黨召集討論「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，提案人國民黨立委游顥表示，現行條文將「人事、財務或業務」任一受政黨控制即認定為附隨組織過於寬鬆，應修正為三者「同時」成立，才能符合比例原則，並非針對特定政黨。但是民進黨立院黨團書記長陳培瑜舉牌「不公不義、黨產復辟」，不當黨產處理委員會主委林峯正也強調，修法的真正目的就是「替救國團脫身」。朝野協商無共識，因此明年1月估計將可三讀闖關。

廣告 廣告

林峯正表示，黨產會反對修法。大法官793號解釋認同轉型正義的價值，此案顛覆了社會公益與憲政價值。救國團是國民黨來台灣在黨內成立的組織、財產由政府支付，曾經隸屬於國防部，後來脫離國家體系時卻未返還資產，這些財產依法本就屬國有，行政法院去年判黨產會贏，難道不能等最高法院判決再說嗎？不應用修法的方式逃避法院審判。

游顥表示，救國團為公益組織是既定事實，這幾年也是救災、防疫的急先鋒，因此修法停止擴大附隨組織定義，還給民間團體公道。

民眾黨團副總召張啓楷表示，救國團是很多台灣民眾的回憶，救國團在疫情、風災發生期間也都做許多公益活動。轉型正義不應該是報復與清算，民眾黨主張只要救國團符合「社會公益、轉型為非營利、未來不屬於任何政黨」三條件，就可以支持。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，救國團歷史證明組織就是國民黨附隨組織，現在修法把條件放寬，原本是搶救16億救國團，很可能擁有300億資產的婦聯會也因此被解套，等於替特權漂白歷史。

經黨團協商後，會議主席國民黨立委羅智強宣布，因沒有達成共識，將依法送院會處理。若如同外界預期，元旦放假後隔日的1月2日召開的立法院會上，國民黨團將主張逕行處理，以多數強行通過三讀。

更多太報報導

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人