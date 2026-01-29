黨產條例修法明將強行三讀 黨產會籲：正視救國團的不法事實

國民黨立委游顥提出修正黨產條例，試圖為救國團解套，今（29）日協商破局。 圖：截自救國團YT直播（資料照）

[Newtalk新聞] 針對立法院黨團今（29）日下午協商修訂《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（下稱《黨產條例》）協商破裂，黨產會傍晚發表聲明指出，誠摯希望各位委員能正視救國團尚未交還不當取得財產，且仍耍賴不願交還台北市劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

國民黨立委游顥提案修《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，將救國團排除在附隨組織定義之外，不過，民進黨與黨產會都反對，立法院長韓國瑜今天召集協商，但朝野仍無共識，預計將在明天立法院會進行表決。游顥主張，救國團是公益組織，修法是還救國團公道，希望朝野能支持修法。民眾黨團副總召張啟楷則認為，救國團是由國防部依法成立，曾經是政府單位，因此民眾黨支持國民黨團修法。

廣告 廣告

然而，據黨產會指出，眾所周知，救國團一再主張他們是公益性社團。然而，即令其主張為真，也不能抹滅、洗白過去黨國不分的威權年代，救國團等附隨組織藉國民黨執政地位之優勢，特權經營或直接由國家編列預算不當補助，協助國民黨建構黨國威權統治之事實。而今我國已然進入民主時代，救國團等附隨組織也已經脫離國民黨之實質控制，但那些藉執政之優勢從國家獲取的龐大不當利益，並未交還國家。假設如救國團所言，因為過去隸屬於政府而非國民黨之附隨組織，龐大的不當取得財產不是更應交還國家嗎？

黨產會進一步說明，其次，救國團目前依舊擁有特權經營地位。以台北市劍潭青年活動中心為例，救國團不僅未依約在2024年12月31日將房地點交完畢交還北市，尚還「現況使用」，以極其低廉的價格特權經營而聞風不動。

黨產會提醒意圖修改《黨產條例》助救國團解套的委員們，假設修法成真，救國團的特權經營，更將肆無忌憚，長長久久流傳下去，這對於我國的民主轉型和民間社會的經濟健全會是多大的傷害？大法官在釋字793號解釋中已經明示，以追討不當黨產為手段之一的轉型正義工程，是我國深化民主，確立自由民主憲政秩序的重要手段。更何況，救國團受該會認定為國民黨附隨組織之訴訟，台北高等行政法院已判決該會勝訴，救國團上訴最高行政法院審理中。

黨產會請立委尊重法院獨立審判的空間，誠摯希望各位委員正視救國團尚未交還不當取得財產，且仍耍賴不願交還臺北市劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

助理費法案協商再破局 牛煦庭：絕不會借屍還魂

黨產條例明恐三讀！ 民團曝103個民團、超過1500人連署反對修法