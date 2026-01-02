黨產條例修法解凍 藍低調暫緩

攸關回復救國團財產的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，2日院會未列入討論，引關注。圖為立院朝野黨團協商的畫面。（本報資料照片）

攸關回復救國團財產的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案已過協商冷凍期，原本傳出國民黨立院黨團有意在2日院會闖關，但最後議程草案卻未列入此案，引發關注。國民黨團書記長羅智強僅低調表示暫不處理；綠委吳思瑤直指是藍白之間意見尚未整合，民進黨發言人吳崢籲民眾黨別為虎作倀。

國民黨團去年12月31日召集朝野協商，討論「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，因朝野毫無共識，協商召集人、國民黨團書記長羅智強宣布，送請院會處理。由於草案已過1個月的協商冷凍期，普遍認為2日闖關機率高，但國民黨團昨天一早所提出的議程草案卻不見此案。

吳思瑤直言，原本民進黨非常悲觀，認為國民黨會用逕付二讀的方式讓爭議的「黨產條例」倉促通過，但最後一刻似乎沒有列入國民黨的議程，「據聞是藍白之間還需要整合意見。」

吳思瑤指出，民進黨團這一周開啟對社會的論述跟說明，「黨產條例」如果惡修，救國團外加婦聯會將近400億公帑又再次「國庫通黨庫」、民脂民膏又會公款變私款，這種「民主走回頭路」的負面觀感已在社會發酵。

吳崢批評，國民黨屢屢杯葛國防預算，卻急著闖關自肥修法，雙重標準昭然若揭。面對約400億元不義黨產可能回流政黨口袋，民進黨嚴正反對，也呼籲民眾黨勿為虎作倀，與社會大眾一同監督立法院，守住歷史正義、社會公平與國家資產。

對此，國民黨團首席副書記長林沛祥回應，目前黨團尚未討論到這一塊，也還未開始與民眾黨討論如何處理，不便回應假設性問題及預設立場。