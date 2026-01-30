黨產條例修法 救國團免適用黨產條例
(記者蕭文案台北報導)立法院會今天三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行日、即民國105年8月10日起適用。
國民黨立委游顥等人提出黨產條例修正草案指出，行政院在民國41年籌組成立救國團，隸屬國防部，並在58年改為社會運動機構，由教育部輔導為民間團體；78年後則登記為社團法人，積極轉型為「以公益為主的服務型社會企業」。
游顥提案中也提到，救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，全數資產遭凍結，且現有財產中有61筆土地、建物及現金新台幣16億3507萬餘元，都遭認定為不當取得財產，全部移轉國有，顯已嚴重侵害公益性社團法人的自主運作及正常發展，因此提案修法。
游顥的提案在去年12月2日立法院會中，逕付二讀、交付協商。經內政委員會、立法院長韓國瑜召集協商後，仍無法達成共識；立法院第11屆第4會期今天舉行最後一次院會，下午處理「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文修正草案。
經表決後通過國民黨團提出的再修正動議。三讀通過條文中，在「附隨組織」的定義增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」；條文中也增訂，本次修正條文回溯自公布施行日起適用，即民國105年8月10日。
