黨產條例協商破局！明日院會闖關三讀 鍾佳濱怒嗆游顥「不要臉」

記者詹宜庭／台北報導

不當黨產處理條例修正草案協商破局。（圖／翻攝自國會頻道）

國民黨立委強推「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」，企圖解套救國團、婦聯會等不當黨產，立法院長韓國瑜今（29日）召集朝野協商，最終三黨無共識，協商破局，此案將於明（30日）院會表決，闖關三讀。

立法院長韓國瑜下午3時30分召集朝野繼續研商「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」案。藍委游顥發言時點名民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，稱對方曾是救國團屏東的副主委，因此希望鍾佳濱一起支持救國團。鍾佳濱則反嗆，「不要糟蹋曾經或現在加入救國團從事公益的人，這些人不是國民黨的財產，這些人做公益、奉獻青春都是為了崇高理想，並不是為國民黨這個組織」。

鍾佳濱說，民國46年時，救國團曾經隸屬國民黨，因當時國民黨是威權統治的國家機關，不當將國家資產交給救國團使用，今天千萬不要把這些參與過救國團的人所做公益，用來掩護、用來漂白國民黨附隨組織的歷史事實，「這不是游顥一句話拿全體曾經參加救國團工作可以抹煞的！本人參加過救國團，但沒有在問救國團是不是國民黨的附隨組織，救國團在歷史上侵奪財產還掛在帳上，這是無法抹煞的事情，你不要以為在江湖中，你金盆洗手，過去的不義之財就可以不用歸還！」

鍾佳濱越講越生氣說，「現在做公益的人不能成為國民黨的遮羞布，把這些人的青春與熱情拿來掩飾國民黨的不當黨產，這是最不要臉的事情，還有臉去講救國團的人做公益？是這些人在做公益，而不是救國團在做公益，搞清楚，游顥你要點我名一次，我就講給所有和我一樣在救國團打拚的人，讓他們知道是你們在糟蹋人家。」韓國瑜則緩夾稱「不要急，大家盡可能理性探討，我們都是黨團幹部，聽你講完話就想到文天祥的正氣歌了，緩和一下」。

最終，由於三黨團無法達成共識，韓國瑜因此作出2點宣告：第一，保留條文第4條、第34條；第二，本案院會處理時，廣泛討論由各黨團各推派一人發言，每人發言3分鐘，逐條討論時均不發言。保留條文依各黨團版本提出先後順序進行處理。三讀後各黨團推派一人發言。

