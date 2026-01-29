黨產條例協商破局！被游顥點名曾是救國團屏東副主委 鍾佳濱罵不要臉

立法院本會期只剩後一天！今（29）日針對藍委擬為救國團解套提案修正的「黨產條例」草案，進行最後一場朝野協商。不過協商依然破局，其中藍委游顥當場點名綠委鍾佳濱應該要支持，因他曾是救國團屏東副主委，讓鍾佳濱當場不滿開嗆。

國民黨立委游顥表示，黨產條例被這樣子清算，在人事財務上都受任何的限制，對公益團體是非常大的傷害，痛批根本是意識形態。他更點名，「鍾佳濱委員曾是救國團的屏東副主委，特別要麻煩您讓大家一起來支持救國團這個公益團體」。

民進黨立委鍾佳濱怒罵，現在做公益的人不能成為國民黨的「遮羞布」，把這些人的青春跟熱情拿來掩飾國民黨的不當黨產，這是最不要臉的事情。「游顥委員你要點我名，我就講給所有跟我一樣為救國團打拼的人，讓他們知道是你們在糟蹋人家！」

見爭吵聲不斷，立法院長韓國瑜立刻出面緩頰「不要急」，要緩和氣氛，叫大家理性探討。而最後的協商結果確定是破局了，這項黨產條例草案可能會在明天的院會由藍白聯手進行三讀通過。

台北／陳可親 責任編輯／施佳宜

