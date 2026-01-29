黨產條例恐闖關！破1500人連署反修法 點名民眾黨勿與藍分贓國家財產

記者楊士誼／台北報導

30日為立院本會期最後一次院會，藍營可能通過黨產條例、衛廣法「中天條款」等。「好民文化行動協會」今（29）日指出，已有國內外共103個民間團體、超過1500人連署反對修改黨產條例。協會指出，此次連署涵蓋百工百業，更有歐美團體跨海連署，協會也點名民眾黨，若明天民眾黨在表決選擇棄權或支持國民黨，將被民眾視為「意圖與國民黨分贓國家財產」。

由好民文化行動協會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、人本教育基金會等團體發起連署抗議黨產條例修法，截至今天已有國內外共103個民間團體、並有超過1500位個人（含團體代表人）參與。好民文化行動協會理事長林芳如強調，儘管大家心懸關稅談判，但反對國民黨修惡黨產條例的連署仍超乎預期，不僅涵蓋百工百業、還有美洲、歐洲的團體連署，顯示台灣公民在乎歷史正義與民主轉型。連署職業更從科技工程師到退休研究員、老師、醫師等，還有近百位家管（媽媽、主夫）參與，展現了強大的社會橫切面，顯示認同公義法治已是台灣基本價值。

廣告 廣告

好民文化行動協會指出，有填寫職業的1,308位連署個人中，涵蓋家管（全職主婦主夫/媽媽爸爸）、來自傳產與科技業的工程師、餐飲與美容美髮業人員、醫護與醫療產業人員、學術教育界、金融業、地產開發、運輸業、旅行業、自營商、接案工作者等行業。協會強調，連署並非政黨動員，而是基於對「世代正義」的堅持。而國民黨修法強行修改「附隨組織定義」是為特定組織量身打造脫罪空間，預計將造成國庫總計約400億元的不當資產難以收回。

協會也公開點名民眾黨，民眾黨曾承諾國民黨不當黨產應返回國家，若明天民眾黨在表決中選擇放水、棄權或倒戈支持國民黨，將被民眾視為「意圖與國民黨分贓國家財產」。而國民黨不應濫用立法權圖利自己，民眾黨更不應漠視不義，法律不應為特權量身脫罪，正義是社會制度的首要價值。協會也呼籲全國民眾，勇敢向國民黨跟民眾黨表示「不當黨產零容忍，四百億財產還我們！」

此次連署團體包括台中市好民文化行動協會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、史明教育基金會、台灣中社、陳文成博士紀念基金會、人本教育文教基金會、台灣青年世代共好協會、辜寬敏基金會、台灣基進、華人民主書院、台灣國、台灣人權促進會、法國台灣協會、台灣綠黨、阿根廷台灣協會、小民參政歐巴桑聯盟、全日本台灣連合會、政大野火陣線等多個團體與政黨。

更多三立新聞網報導

李四川不急選新北？黃暐瀚談基層「5擔心」：大勢已定

被控出賣黃呂錦茹！賴苡任駁9大罪狀 里長再發3聲明反擊：檢舉有憑有據

鄭麗文扯「中國是親人」！基進批統戰話術：習近平放棄犯台可得諾貝爾獎

轟「搶錢給自己發紅包」！立院民進黨團示警：藍白明天恐「惡法清倉」

