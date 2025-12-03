黨產條例排除救國團逕付二讀 游顥：讓公益團體不受政治干擾 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

立法院2日完成《不當黨產處理條例》部分條文抽出委員會逕付二讀，救國團葛永光主任對國民黨及民眾黨立委表達感佩，並重申這次修法是為了矯正制度誤判、維護民主治理原則，使法律不再偏離初衷。立委游顥表示，行政機關不當擴權，對許多民間公益團體無限上綱做清算，其修法目的能讓公益團體在不受政治干擾的情況下正常運作。

游顥表示，「黨產會」是民眾認知清算國民黨的「不當會」，救國團是公益組織，現在的許多各鄉鎮團委會長有藍有綠，非特定政黨專屬，救國團在近年更是防疫救災的模範生。

廣告 廣告

游顥強調，救國團公益團體被惡意充公，因此今天還救國團公道修正法案逕付二讀，是公理不能等，黨產會更是要深切檢討，也歡迎過去參與救國團的民進黨民代起義來歸，一起還公益團體救國團一個遲來的公道。

「財產取得與承接皆依法行政。」救國團指出，早期救國團為政府機關，其工作皆是執行政府任務，由政府補助經費。後來轉型成民間團體，其財產所得除執行政府的標案的勞務所得外，還包含辦活動的收入，以及義工和社會各界的捐款，救國團的財產與黨產無關，問題在於黨產會基於意識型態立場，主觀論斷，無視救國團提出的客觀證據。

救國團強調，在歷次調查及訴訟當中，救國團已向黨產會與法院提交大量證據，包括行政院核定成立文件、國防部隸屬與行政院督導的公文、歷年組織調整資料、會計師針對財務來源、建物建置、折舊的專業報告、救國團自籌資金興建與維運場館的所有證明等。這些文件皆清楚證明救國團非政黨附屬組織、財產取得具合法性，與政黨並無財務關係。

另外，救國團指出，救國團的青年活動中心，早期是行政院為使青年有活動場所，乃指示救國團興建活動中心，目前中心土地均是合法租用，並非非法佔用，地上物大多由救國團自費興建，政府雖有部份補助，目的也是為推動青年活動。如今，黨產會將這些地上物收歸國有，確為不公不義，也違反憲法保障人民財產權，國家不得任意剝奪的規定。

救國團指出，這次修法的重點是為矯正制度錯誤、恢復法律的正確適用，避免行政機關以政治推論取代事實審查。修法兼顧憲政原則、比例原則與公益團體運作，方能維護法治國精神，避免未來再次出現行政裁處偏離事實與法律的情形。

救國團說，服務青年、服務社會、服務國家，從來不屬於任何政黨。制度必須回到制度的軌道，歷史必須回到事實的基礎，法律必須回到法治原則。此次修法實為台灣民主成熟的重要體現，也是對錯誤的「轉型正義」的一次回歸校正。

照片來源：游顥辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

馬文君質疑海鯤號無錨出海測試 顧立雄：安全才會出航

職安法修正三讀通過鎖定2核心 羅廷瑋：勞工不必再用沉默換工作

【文章轉載請註明出處】