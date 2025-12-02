黨產條例排除救國團 明年1月拚三讀

藍委提案修訂黨產條例部分條文，把救國團排除於適用範圍，國民黨、民眾黨立法院黨團2日聯手讓法案逕付二讀。圖為救國團過去抗議的畫面。（本報資料照片）

國民黨、民眾黨立法院黨團2日聯手，將藍委游顥領銜提案修訂《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文逕付二讀，把救國團排除於適用範圍。黨產會大嘆「遺憾」，強調台北高等行政法院去年的判決，已認定救國團「曾為國民黨附隨組織」。救國團則稱此修法是對錯誤的「轉型正義」進行回歸校正。

黨產條例自民國105年實施以來，被認定為國民黨產的中投、欣裕台的股權已移轉國有，黨產會對國民黨的追徵處分、土地房屋移轉，以及對婦聯會和救國團的處分，多數仍在行政訴訟程序中。

據了解，國民黨副主席李乾龍上月底與立院國民黨團餐敘，李乾龍表達黨中央關注《黨產條例》排除適用救國團等議案，盼黨團加把勁。救國團主任葛永光11月拜訪立法院長韓國瑜時，也曾當面請託。

國民黨團昨日變更議程，將游顥等人提出的《黨產條例》修正草案逕付二讀，依修法提案說明指出，行政院於41年籌組成立救國團，隸屬國防部，「為依法成立之準行政機構，非任何單位之附隨組織」，58年才解除與國防部的隸屬關係，成為社會運動機構，由教育部輔導轉型為民間團體。

修法草案明定在「附隨組織」定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，同時新增「本條例修正條文溯自公布施行日起適用」。

游顥表示，救國團是公益組織，並非特定政黨專屬，公益團體被惡意充公，綠營是強搶民產、官逼民反，就是民眾認知的民進黨形象，「嘴裡咬著，手裡拿著，還搶人民的」。

經過表決，該法案成功逕付二讀，後續由國民黨團召集協商。逕付二讀後將起算法案冷凍期，最快可在明年1月初三讀表決。

黨產會昨表示，救國團名義上雖曾隸屬國防部，但北高行113年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨附隨組織無誤。

救國團表示，財產取得與承接皆依法行政。早期救國團為政府機關，工作皆係執行政府任務，由政府補助經費。後來轉型成民間團體，財產所得除執行政府標案的勞務所得外，還包含辦活動的收入及社會捐款，財產與黨產無關。

救國團指出，黨產會採取「黨國一體」推論，將政府行為視為政黨行為，屬政治推測而非法律判準。法院過去多次認為黨產會推論不符行政法基本要求，因此「救國團不是沒有反駁，而是黨產會不願採信證據」。如果依照黨產會的標準，目前很多支持民進黨的外圍組織也都是「政黨附隨組織」。