黨產條例明恐三讀！ 民團曝103個民團、超過1500人連署反對修法

[Newtalk新聞] 明日為立法院本會期最後一次院會，國民黨可能藉此三讀闖關黨產條例、衛廣法「中天條款」等爭議法案。對此，好民文化行動協會今（29）日表示，目前國內外共有103個公民團體、超過1,500人連署反對修改黨產條例。協會強調，法律法律不應為特權量身脫罪、 歷史正義不容分贓、阻擋追討不當黨產就是阻礙地方建設，呼籲藍白多數國會懸崖勒馬，切莫在最後一刻強行表決，「合法化侵吞」全民400億財產。

由好民文化行動協會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、人本教育基金會等團體發起連署抗議黨產條例修法，截至今日已有國內外共103個民間團體、並有超過1500位個人（含團體代表人）參與。

好民文化行動協會理事長林芳如強調，儘管大家心懸關稅談判，但反對國民黨修惡黨產條例的連署仍超乎預期，不僅涵蓋百工百業、還有美洲、歐洲的團體連署，顯示台灣公民在乎歷史正義與民主轉型。連署職業更從科技工程師到退休研究員、老師、醫師等，還有近百位家管（媽媽、主夫）參與，展現了強大的社會橫切面，顯示認同公義法治已是台灣基本價值。

好民文化行動協會指出，1,308位連署個人中，包括家管（全職主婦主夫/媽媽爸爸）、來自傳統產業製造業與科技業的工程師、餐飲、美容美髮服務業從業人員、醫護與醫療產業人員、學術教育界、金融業、商用地產開發、運輸業、旅行業、自營商、接案工作者等來自社會各界人士。

好民文化行動協會強調，連署並非來自政黨動員，而是基於對「世代正義」的堅持。國民黨修法強行修改「附隨組織定義」是為特定組織量身打造脫罪空間，預計將造成國庫總計約400億元的不當資產難以收回。

好民文化協會也點名台灣民眾黨，表示民眾黨曾承諾國民黨不當黨產應返回國家財產，若明天民眾黨在關鍵表決中選擇放水、棄權或倒戈支持國民黨，將被民眾視為「意圖與國民黨 分贓國家財產」。 國民黨不應濫用立法權圖利自己，民眾黨更不應漠視不義。

好民文化協會也呼籲，法律不應為特權量身脫罪，正義是社會制度的首要價值。 救國團過去長期受政黨指揮進行青年思想控制，針對校園青年監控，並因而收受政府金錢補助與土地低價或無償使用，甚至最後轉賣變現。這是威權統治體制的一環，這不只是明確的歷史事實，也凸顯其為不折不扣的特權團體，並非單純公益團體。他們籲全國民眾，勇敢向國民黨跟民眾黨立委表示：不當黨產零容忍，四百億財產還我們！

連署團體：台中市好民文化行動協會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、南投縣二二八關懷協會、五十年代白色恐怖案件平反促進會、台灣轉型正義協會、台灣二二八關懷總會、台中市新文化協會、史明教育基金會、台灣中社、台灣大地 文教基金會、楊逵文教協會、魏廷朝人權文教協會、陳文成博士紀念基金會、對囡仔講台語-台中台語囡仔伴、財團法人人本教育文教基金會、臺灣文化人權協 會、台灣青年世代共好協會、辜寬敏基金會、賴和文教基金會、台中市全面罷免 2 協會、李江却台語文教基金會、清水散步、角子影音製作、四二四教育基金會、 現代學術研究基金會、台灣教師聯盟、歷史教師深根聯盟、歷史小旅行工作隊、 希望無瓊中三罷免楊瓊瓔、台灣基進、默契咖啡、社團法人華人民主書院協會、 台灣國、台灣百合工作室、台灣北社、台灣獨立建國聯盟、現代文化基金會、台 灣安保協會、台灣人權促進會、台灣台語路協會、海島演劇劇團、台灣基督長老教會教會與社會委員會、台灣國家聯盟、台灣民間支援香港協會、瑞典臺灣協會、台灣共生青年協會、台灣社、歐洲台灣協會聯合會、法國台灣協會、台北市高齡政治受難者關懷協會、新竹市本土語推廣協會、社團法人台灣永社、蔡瑞月 文化基金會、蕭靜文舞蹈團、社團法人台灣基地協會、高雄市民主協會、財團法人吳三連台灣史料基金會、東吳島社、台灣綠黨、台灣官方語言制定會議、社團 法人高雄市公民監督公僕聯盟、高雄市戴振耀農業關懷協會、社團法人亞太自由 婦女協會、郭雨新紀念文化基金會、南投生活願景工作室、阿根廷台灣協會、阿 根廷台灣協會、加西蔡英文後援會、台灣二十一世紀婦女協會、社會民主黨、小民參政歐巴桑聯盟、社團法人台灣教授協會、全球綠人台灣之友會、台中市家長 學生權益促進會、臺南市台南新芽協會、社團法人台灣教授協會、東海大學女性 主義與性別工作坊、南投縣山城群策公共事務協會台灣人文煮意麵團、全日本台 灣連合會、台北市信民兩岸協會、政大野火陣線、台灣建國正名制憲國際線上座談會、茂川肉鬆、全美台灣文物資料中心、六堆原鄉讀書協會、挺台灣志工協會、台中市讀書會、何春木文教基金會等。

