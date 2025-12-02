黨產條例逕付二讀！林宜瑾曝救國團早拜會韓國瑜：國庫通黨庫民主之恥

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會今（2日）將草案逕付二讀。對此，民進黨立委林宜瑾表示，其實該案早已脈絡有跡可循，救國團全國各縣市主委，在今年11月初就大陣仗拜會立法院長韓國瑜，遊說「修法救黨產」，希望把救國團排除在黨產條例的規定之外，痛批「國民黨眾目睽睽下，硬搞國庫通黨庫，簡直民主之恥。」

林宜瑾表示，其實該案早已脈絡有跡可循，救國團全國各縣市主委，在今年11月初就大陣仗拜會立法院長韓國瑜，遊說「修法救黨產」，希望把救國團排除在黨產條例的規定之外。救國團主張，他們成立之初是「政府組織」，不可能會是國民黨的附隨組織，但法院判決指出「救國團設立之時，形式上雖隸屬於國防部，但實質上即為國民黨推展青年工作之組織，其人事、業務、財務均與國民黨有緊密關係而受實質控制」，同時「不僅在業務上受國民黨實質控制，並有獲取國民黨之黨產挹注」。

林宜瑾認為，他們曾藉國民黨威權統治之勢，間接不當取得人民財產，這個不當的財產秩序在大法官解釋下，本來就該積極匡正。如今，在藍白國會優勢下，救國團違反自由民主憲政秩序所奠下的豪奢，極有可能借屍還魂，更荒唐的是，竟透過集體向韓國瑜遊說，就能讓不當的秩序復辟。

林宜瑾痛批，前人們透過積極的說理與辯論，才建立不當黨產的返還機制，但國民黨毫不講理，在國會利用優勢沒收討論，「國民黨此般濫用權力的野蠻，幾十年下來從未變過！眾目睽睽下，硬搞國庫通黨庫，簡直民主之恥。」

