黨產條例闖關三讀喊卡 綠營籲在野黨勿正事不做急於自肥

國民黨立委提案修正的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」一度擬於今天(2日)立法院會闖關三讀，不過傳出因藍、白對修法還有歧見而喊卡。民進黨今天(2日)表示，在中央政府總預算尚未完成審查、國防與國安相關修法刻不容緩之際，呼籲國民黨不要正事不做，卻急於自肥，修法將救國團、婦聯會等已依法認定並追回的不義黨產重新放回黨庫，也希望民眾黨切勿配合、為虎作倀。

國民黨立委游顥提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，在「附隨組織」的定義中新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，被視為是幫救國團與婦聯會解套，引發爭論，甚至傳出相關修法將於2日立法院會中闖關三讀。

民進黨發言人吳崢召開記者會，質疑立法院至今仍未完成今年度中央政府總預算的審查，已辜負人民對國會的期待，國民黨卻正事不做，急推自肥修法。

吳崢指出，不義黨產的處理歷經多年調查與司法程序確認，民進黨政府依法追回過去黨國不分時期，透過行政命令不當移轉的國家資產，相關認定均有完整事證。其中，救國團亦已被明確認定為政黨附隨組織，不當取得財產中包含61筆國有土地，遍及金山、日月潭、阿里山等地。然而，國民黨立委卻企圖透過修法排除適用，讓救國團脫離不當黨產規範，形同以立法手段侵佔國家資產。

吳崢抨擊，國民黨對國防預算屢屢杯葛，對自肥修法卻急著闖關，雙重標準昭然若揭，面對約新台幣400億元不義黨產可能回流政黨口袋，民進黨嚴正反對。

由於相關修法傳出藍、白有歧見而喊卡，吳崢也呼籲民眾黨勿為虎作倀，應與社會大眾一同監督立法院，守住歷史正義、社會公平與國家資產。

同時，經濟民主連合也召開記者會，警告藍、白切勿違背「114年憲判字第1號判決」所要求的「正當立法程序」與「公開透明與討論原則」，將相關修法自委員會抽出、逕付二讀後，暴力輾壓三讀通過不義的「黨產條例」以及讓國庫暴增超過千億支出的「眷改條例」。經民連並呼籲，立法院新的一年應有新氣象，勿再「不議而決」。

對於「黨產條例」修法闖關三讀喊卡，國民黨團首席副書記長林沛祥於黨團記者會上表示，2日的院會不會處理，黨團目前也尚未針對此案進展有進一步的討論，他不便對假設性問題預設立場。(編輯：宋皖媛)

