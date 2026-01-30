「黨產條例」三讀！ 游顥稱「想到太陽花」.綠委不滿敲桌

台北市 / 綜合報導

立法院這個會期的最後一天，進行了「法案大清倉」，下午包含「住宅法」、「衛星廣播電視法」修正案，全都三讀通過，但是議場內火藥味濃厚，當表決到「黨產條例」時，民進黨砲轟，恐怕會侵占國家的財產，對此，國民黨立委「游顥(音同」號)」回擊，這讓他想到太陽花學運，瞬間引爆口角衝突。

立法院長韓國瑜說：「好，謝謝，再一次拜託大家。」這一推擠瞬間引爆戰火，其他人也包圍助陣，正在發言的國民黨立委游顥趕緊出聲。立委(國)游顥說：「不要對王鴻薇委員動手動腳。」

立法院長韓國瑜說：「我們都回座位好嗎。」立法院長韓國瑜維持秩序卻徒勞無功，而導火線源自這段話。立委(國)游顥說：「聽到辦活動，就可以占領一個地，那讓我想到了，太陽花學運，那但是許多的，許多的一個...。」

讓民進黨團相當不滿，狂敲桌子表達抗議，隨著「黨產條例」闖關成功，游顥三讀後發言起爭議，不過在處理「住宅法」時，也發生小插曲。立委(民)林月琴說：「妳按錯了，陳瑩，(按)贊成。」

民進黨立委陳瑩，表決黨團提案「再修正動議」，卻一度誤按了反對，另外國民黨立委張嘉郡，同樣出現投票烏龍，被提醒後也進行更正，但會期尾聲法案大清倉，包含住宅法、黨產條例，還有衛星廣播電視法修正案，全都三讀通過，而院版軍購案，則遭到暫緩列案。

立法院國民黨團總召傅崐萁說：「什麼時候錢要付完，什麼時候武器要能夠到位，而且要接受全國國人託付，對賴清德的詢答。」

立委(民)鍾佳濱說：「軍購條例，再度被丟包，第10次被擋，只有將民眾黨的軍購特別條例，交付審查而已，再一次地證實了，國眾無視於台灣國防的需要。」

最終由民眾黨團自提版本順利付委，仔細比較看看，黨版預算上限4千億元一年一期，海馬士多管火箭飛彈系統等5種項目，刪除「台灣之盾」相關配套，而院版以總額1.25兆元分8年執行，內容包含遠程打擊飛彈等共7類項目，表決大戰，烽火持續延燒。

