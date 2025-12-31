「黨產條例」下午協商！綠黨團轟自肥：救國團、婦聯會恐強占400億不用還

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

朝野黨團今（31）日下午將針對「黨產條例」修正案、「眷改條例」修正案進行協商。民進黨立院黨團指出，若兩者在明年1月2日院會表決通過，救國團、婦聯會將不用歸還國家高達400億元，再加上藍委馬文君認為應該把有改建必要的眷舍都納入條例，國庫恐蒙受上千億的損失，簡直是全民財政失血的大災難。

民進黨立院黨團今早召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會。（截自民進黨立院黨團YT）

民進黨立院黨團今早召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會。幹事長鍾佳濱表示，其中國民黨團修正黨產條例，讓救國團、婦聯會不用歸還國家高達400億元，藍委羅智強也提案修正眷改條例，把民國85年前興建的眷舍都納入條例，甚至馬文君認為有改建必要都能納入，兩者加起來，國庫將蒙受上千億的損失。

針對黨產條例修正案，副書記長張雅玲指出，藍委游灝口口聲聲說，救國團是公益組織並非特定政黨附隨組織，但歷史資料已證明，蔣中正曾親筆留下，這是黨內重要的菁英機構，需接受黨的領導，所以大家能清楚知道，救國團用的就是國家的土地，所有活動經費都是靠政府挹注，就是不公不義強占資產。

副書記長林月琴質疑，如果真的要做公益，為何不是回到國庫，編進福利預算，而是回到政黨或其周邊組織？這些錢一旦回到政黨體系，最可能的用途不會是托育、長照，更不會是社安網，而是養黨工、撐組織、打選戰，維持政治機器的運作。這不是陰謀論，而是政黨運作的現實。

副幹事長范雲提及，大法官已經說過，為了保護自由跟政黨的公平競爭，這些附隨黨產就應該歸還給國家。從藍委陳玉珍要侵占助理費，到現在國民黨要侵占國家精華土地，這些修法根本就是「自肥一條龍」。

此外，眷改條例部分，鍾佳濱補充，目前眷改基金累積的短絀高達1055億，還有529億欠款待繳國庫，若眷改條例一破例，國庫將損失上千億，且國民黨團可能表面上協商羅智強版本，卻暗自以黑箱方式偷渡馬文君版，若真是如此，明年1月2日院會表決恐怕是國庫洞開、全民財政失血的國家大災難。

