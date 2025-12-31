政治中心／綜合報導

立法院今（31）天下午將針對"黨產條例"等部分條文修正草案，進行黨團協商；民進黨團召開記者會表達反對立場，質疑是為救國團解套，不過，也不是只有朝野對立的法案，先前在行政院通過的人工生殖法修法，民眾黨前主席柯文哲將去立法院拜會藍綠立委，民進黨也證實有接到柯文哲電話。

民進黨團幹事長鍾佳濱：「特別針對今天下午的協商，要針對兩個爭議性的條例進行協商，首先是黨產條例以及眷改條例。」2025最後一天，國民黨又試圖闖關爭議法案，立法院民進黨團召開記者會，開酸國民黨的新年賀禮，就是要侵吞人民四百億！

廣告 廣告





「黨產條例」修正案進行黨團協商 柯文哲力推代孕現身立法院

立法院民進黨團召開記者會，開酸國民黨的新年賀禮，就是要侵吞人民四百億！（圖／民視新聞）





民進黨團幹事長鍾佳濱：「救國團它的土地跟建物和現金，救國團高達16億3507萬，婦聯會多達387億，兩者合計400億，大家以為400億就結束了嗎，後面還有眷改條例。」立委（民）張雅琳：「400億如果我們可以拿來，造作人民的福利的話呢，它可以來去支持，我們的通勤族所需要的TPASS，這個年輕世代的婚育宅，我們的生育補助育兒津貼，都可以有更多的支持，甚至還有最近大家關注的，孩子可不可以吃到熱的營養午餐，不需要拿這個錢，賺回去自己的口袋去，做自己的選舉。」

綠營痛批，藍營試圖以修法救黨產，幫救國團解套，無視人民福利，根本是自肥一條龍。新年趕修法的，還有任期剩下最後一個月的民眾黨立委，傳出為了推動陳昭姿力推的代理孕母法案，民眾黨前黨主席柯文哲將御駕親征，周五赴立院拜會藍綠立委！





「黨產條例」修正案進行黨團協商 柯文哲力推代孕現身立法院

任期剩下最後一個月的民眾黨立委，傳出為了推動陳昭姿力推的代理孕母法案，民眾黨前黨主席柯文哲將御駕親征。（圖／民視新聞）





立委（民）林月琴：「的確我們昨天有接到電話，我們認為說直接拜會黨團就好了，不是到各個委員會，那我們對於人工生殖法，也是支持的。」立委（民）吳思瑤：「民眾黨的黨團總召就是黃國昌，現在柯文哲前主席，要可能跳過黃國昌主席，來取代進行跨黨的對話，那是不是民眾黨內部，黃國昌總召的領導風格，或者是政治的風格，都恐怕讓柯文哲有點擔心呢。」2025來不及清倉的預算、法案和角力，只能留到2026繼續努力。

原文出處：「黨產條例」修正案進行黨團協商 柯文哲力推代孕現身立法院

更多民視新聞報導

鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆

蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…

政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲

