《黨產條例》修正逕付二讀 黨產會遺憾：意圖排除救國團適用

黨產會主委林峯正。 圖：周煊惠 ／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 關於今（2）日立法院國民、民眾兩黨委員合力通過由游顥委員領銜提案修訂《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文（下稱《黨產條例》）逕付二讀，意圖將中國青年救國團（下稱救國團）排除於《黨產條例》適用範圍之外一事，本會對此表達深切遺憾。本會謹以《黨產條例》主管機關之地位向全體國民說明。

黨產會指出，自2016年立法院通過《黨產條例》，依法成立該會並依法調查救國團以來，已歷經9年餘。救國團對於該會認定其曾為中國國民黨（下稱國民黨）附隨組織，以及將其不當取得財產收歸國有的兩項處分，均提起訴訟，相關案件刻正由台北高等行政法院（下稱北高行）與最高行政法院（下稱最高行）審理中。特別值得一提的是，儘管名義上救國團曾隸屬於國防部，然北高行依舊於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨之附隨組織無誤。

其次，黨產會表示，假設救國團如其所宣稱一般，「曾隸屬於國家機關即不可能為任何組織之附隨組織」，試問，在救國團脫離國防部之隸屬關係後，為何不曾歸還國家賦予該團執行任務之剩餘財產？更且在歷經數年的調查過程與訴訟中，救國團始終未曾針對該會依據政府、國民黨相關檔案、史料所做，認定國民黨以其執政之優勢，為救國團不當自國家取得財產部分，做出合理反駁。

最後，在黨產會歷經數年的調查與訴訟期間，不斷發現救國團參與各種黨國威權時期的校園監控活動證據。顯示救國團協調軍訓教官，對大專校園師生、社團進行長期監控，救國團對於此類活動，歷年來，皆以年代久遠查無資料等說詞迴避責任。

以上幾點，黨產會敬請社會各界大眾明察。

