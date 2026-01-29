《黨產條例》協商火氣大！鍾佳濱怒嗆游顥 韓國瑜緩頰稱想到正氣歌

即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委游顥等人提出《黨產條例》修正草案，被綠營質疑要為救國團解套；立法院長韓國瑜今（29）日下午召開黨團協商，其中民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，因被游顥點名曾擔任該組織的屏東副主委，直接開口大罵「不要糟蹋曾經或現在加入救國團、從事公益的人」，讓韓國瑜也出面緩頰稱，聽對方講完話就想到文天祥的正氣歌。最終討論結果無法達成共識，只能送入院會。





游顥今日下午出席《黨產條例》的黨團協商，最後還點名民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，稱對方曾是救國團屏東的副主委，因此希望鍾佳濱一起支持救國團。

不過，鍾佳濱聽聞後相當憤怒，反批游顥：不要糟蹋曾經或現在加入救國團、從事公益的人，這些人不是國民黨財產，而這些人做的公益、奉獻青春，包含教育、旅遊等都是為了崇高理想，並不是為國民黨。

鍾佳濱指出，1957年8月7日資料顯示，救國團不僅隸屬國防部，在國民黨內則是重要的青運機構，而救國團對重要工作的策劃與執行，均應先行呈報中央接受黨的指導。

快新聞／《黨產條例》協商火氣好大！鍾佳濱怒嗆游顥 韓國瑜出面緩頰

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／翻攝國會頻道）

鍾佳濱憤怒說，救國團曾經隸屬國民黨的附隨組織，因國民黨是威權統治的國家機關，不當將資產交給救國團使用，今天千萬不要把參與救國團的人所做公益，用來掩護、漂白國民黨附隨組織的歷史事實，「這不是游顥一句話拿全體曾經參加救國團工作可以抹煞的！」。

他坦言自己參加過半年的救國團青年工作，包含水上救生，沒有在問救國團是不是國民黨的附隨組織，而救國團在歷史上侵奪財產還掛在帳上，這是無法抹煞的事情，「你不要以為在江湖中，只因金盆洗手，過去得到的不義之財就可以不用歸還！」。

最後，鍾佳濱強調，現在做公益的人不能成為國民黨的遮羞布，把這些人的青春與熱情拿來掩飾國民黨不當黨產，這是最不要臉的事情，「還有臉講救國團的人做公益，是這些人在做公益，而不是救國團在做公益；游顥要點我名一次，我就講給所有和我一樣在救國團打拚的人，讓他們知道你們在糟蹋人家！」。

由於現場氣氛過於火爆，主持黨團協商的立法院長韓國瑜則緩頰喊「盡可能理性探討，我們都是黨團幹部，好不好，聽你講完話就想到文天祥的正氣歌」。





