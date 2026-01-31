政治中心／綜合報導

藍白聯手通過不當黨產條例與衛星廣播電視法修正案。民進黨立委吳思瑤罵黃國昌，昔日轟國民黨做無恥的事還嘻嘻哈哈，如今自己成為恥度無下限的人：黃國昌則反問，黨產有全部都恢復了嗎？而他2019年曾上凱道"反紅媒"，也被酸"不到6年就背棄理想"，名嘴更批他這兩年來，把時力四年的政績全部推翻。

立院民進黨團（1.30）：「救國團救黨產，婦聯會護權貴，不公不義黨產復辟。」

廣告 廣告

會期最後一天，藍白聯手清倉法案，包括具極大爭議的"黨產條例"修法，將救國團排除適用範圍且回溯適用。綠營不但轟國民黨重新侵占國家資產，更罵民眾黨甘願附隨。





黨產條例、衛廣法昌皆贊成 名嘴：黃國昌推翻昔時力四年政績

2/1離開立法院的黃國昌，最後一天任期依舊留下許多爭議。（圖／民視新聞）





吳思瑤在臉書轉PO黃國昌10年前貼文，當年罵"做這麼無恥的事還嘻嘻哈哈"，但10年後的黃國昌，卻成了自己口中那個恥度無下限的人。還說救國團已經不反共，卻一樣搞特權、佔國產、搶民財，質疑包括婦聯會，400億國產變回國民黨產，不公不義通通回來了。

立委（民）李坤城：「他說只有過一個救國團，其他的沒有過，這個就是黃國昌的詭辯術，你只要把過去黃國昌當立委時代，時代力量時代他所寫的話，你把它翻出來你就會發現說，真的不用我們去打他的臉，是過去的黃國昌就打臉現在的黃國昌。」

衛星廣播電視法修法同樣諷刺，





黨產條例、衛廣法昌皆贊成 名嘴：黃國昌推翻昔時力四年政績

2/1離開立法院的黃國昌，最後一天任期依舊留下許多爭議。（圖／民視新聞）





黃國昌6年前，還率群眾上凱道"反紅媒"，如今卻改挺中天復台嗎？

民眾黨主席黃國昌：「當初的行政處分如果是錯誤的，這個時候到底要給電視臺，什麼樣子的救濟手段，最後是不是可以適用新的廣播電視法，還是要看最後行政訴訟的結果。」

立委（民）吳沛憶：「藍白一直要中天可以再復辟，這些通通都是私相授受的惡法，我相信民眾是真的看不下去。」

前民眾黨中央委員張益贍：「細數他兩年的政績，剛好把當了四年立委的政績，全部推翻掉，不只是現在的黃國昌不見了，連四年前的黃國昌也通通不見了。」

政治評論員Grace更發文感慨，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國家安全被擱置，權貴被解套！黃國昌的轉變，也全被歷史記錄！

原文出處：黨產條例、衛廣法昌皆贊成 名嘴：黃國昌推翻昔時力四年政績

更多民視新聞報導

北市議員中8百萬頭獎！這6人被點名「他」發聲了

到底哪位議員中了八百萬？「他」率先否認喊：得主快出來認

戰鍾東錦！綠苗栗縣黨部全代會挺陳品安 公職提名改採全民調

