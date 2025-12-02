黨產條例、離島建設條例逕付二讀 吳思瑤：邪惡到無以復加

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

國民黨立院黨團今（2）天在立法院會中提案將立委游灝所提《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案及立委陳玉珍所提《離島建設條例》修正草案自委員會抽出逕付二讀。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，沒有程序正義，就沒有實質正義，害怕討論只會表決的立法院，邪惡到無以復加。

吳思瑤表示，逕付二讀食髓知味，藍白又來了。替中國洗產地，讓離島自經區為中國大開後門，為一國兩制鋪路的陳玉珍版離島建設條例修正案，不敢在委員會討論，又被逕付二讀了。陳玉珍自己提的案，本人卻神隱，成為台灣罪人就落跑不敢面對？

吳思瑤並提及，為救國團討特權的黨產條例修正案，也跳過委員會審查、逕付二讀了，不公不義，黨產復辟，一樣也要被「沒有討論，直接表決」了。吳思瑤說，沒有程序正義，就沒有實質正義，害怕討論只會表決的立法院，邪惡到無以復加。

民進黨立委張雅琳批評，國民黨現在急著重寫歷史、洗白救國團，就是希望人民忘記，那些年「國庫通黨庫」的黑歷史。然而，他們這些記得的人會繼續說下去，討回不當黨產，不是政治鬥爭，而是把屬於人民的東西，一件一件討回來，這是民主走向成熟的必經之路。

