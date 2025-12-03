黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍辭職 賴清德宣布由李坤城接任

民進黨今（3）日召開中常會，身兼黨主席的總統賴清德於會中提到，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務，並正式宣布將由立委李坤城接任黨部發言人。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞，提到中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍，因將投入明年地方議員選舉辭去中央黨部的職務，提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依規定應在12月24日前提出辭職。

廣告 廣告

賴清德在中常會宣布將由李坤城接任黨部發言人，指出李坤城中央地方歷練完整，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期盼他回任黨部發言人團隊後，能與吳崢、韓瑩共同襄助徐國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

此外，賴清德提及，上週五行政院主計總處公布最新經濟預測，今年的經濟成長率GDP預測上修道7.37%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、中國與歐盟平均值，創近15年來新高。國內通膨率的預測，今年下調到1.67%，明年續降到1.61%，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德表示，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長都是全民共同努力的成果，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上週四行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠，同時也進行貨物稅調整，讓日常生活開支可以再調降。賴清德強調，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

最後賴清德也提到，今天是「國際身心障礙者日」，身心障礙者的權益一直是民進黨的重要關切對象，為了強化對所有族群的支持，今年10月立院通過的韌性特別預算中，還規劃了「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

藍白要求賴清德國情報告「即問即答」 總統府：違憲要求令人遺憾

徐國勇以「衛生紙說」比喻1.25兆軍購案 蔣萬安：有點奇怪

視導後備旅教召訓練 賴清德：和平不可能靠一紙協議獲得