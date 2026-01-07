黨高層建議賴清德讓他選台北市長 王世堅：絕對不是我

王世堅說，絕對不是他選台北市長。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，但台北市長至今難產。對此，民進黨立委王世堅今（7）日表示，民進黨內比他優秀的人太多，絕對不是他。他也強調，他沒有接獲徵詢，黨高層會從最優秀的人去著手勸進。

近日有媒體報導，高層建議王世堅可以參選台北市長，但黨主席賴清德對此未置可否。民進黨今下午召開中執會，王世堅於會前受訪表示，他完全沒有接獲這樣的訊息，而且他也認為不可能，因為黨內比他優秀的人太多了。

王世堅列舉，包括行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，他隨便點名四個就比他優秀太多。他認為，每一個黨都應該讓最強的出來，不要打輸了再怪兵器不好，既然有那麼好的兵器，就應該拿出來。

王世堅表示，黨高層現在應該就是在研商要哪一位，但他知道絕對不是他，他對自己很了解。他也感謝許多好朋友支持他，對他太厚愛、太抬舉，「因為每一次推薦我一次，我就覺得那天當了一日市長，我已經覺得很榮幸，可以在族譜上面記上一筆」。

媒體追問，有沒有接到徵詢？王世堅連喊，沒有、沒有，而且這也是應當的，他沒有接到任何的訊息、徵詢，通通都沒有。他強調，黨高層的作業一定是從最優秀、最強的去著手勸進，「這個絕對不是我，有我會跟你們講，真的沒有」。

