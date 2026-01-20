黨魁之爭裂痕已補！鄭麗文出席相挺 趙少康：早已和解還吃過飯

中廣前董事長趙少康今（20）日在立法院舉行新書發表會，國民黨主席鄭麗文與台北市前市長郝龍斌皆到場祝賀。趙少康去年在國民黨主席選舉中力挺郝龍斌，並且對鄭麗文提出不少「指教」。對此，趙少康今天受訪透露，三人上周已共進晚餐並互相擁抱握手，強調雙方早已和解，「選舉只是一時，過了就過了」。

鄭麗文今天出席力挺趙少康新書發表會。（圖／中天新聞）

國民黨主席競選期間，鄭麗文與郝龍斌陣營激烈廝殺，戰況相當激烈。趙少康今日舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，鄭麗文坐在台上與趙少康互動熱絡，不時交頭接耳，郝龍斌則在台下，未與鄭麗文互動。鄭麗文致詞時提到，四年多前趙少康有意選黨主席，她想了很多輔選計畫，後來趙又說不選了，是她認識趙少康多年唯一氣他的一次。

廣告 廣告

趙少康表示，韓國瑜當時鼓勵他選黨主席，他也一度起心動念，但因資格不夠，國民黨規定一定要當過中央委員或中央評議委員。時任主席江啟臣也很好，願意給他中評委，但國民黨又有規定要恢復黨籍一年，當時他作為失聯黨員，一向最不願意去破壞規矩，所以沒有選。

趙少康表示雙方早已和解共餐。（圖／中天新聞）

趙少康透露，選後三人都吃過飯了，只是沒讓外界知道。12日晚間在遠東香格里拉飯店，他和鄭麗文、郝龍斌一起吃了晚餐，大家互相擁抱、握手，鄭主席跟郝前市長其實早就已經和解了。趙少康在書中提及這次黨主席選舉，勉勵鄭麗文遠離親中力量。

趙少康受訪時表示，台灣現在最重要的就是讓兩岸和平，沒有任何事比兩岸和平更重要。他們算是很幸運的，從出生到現在，台灣本島沒有戰爭，大家能夠和平順利完成學業、建立事業，這是很不容易的。中國近百年都沒有這麼長的時間可以和平，真的很難得。

趙少康說，不管將來鄭麗文是不是去大陸見習近平，或是兩岸之間的國共論壇，大家目標還是一樣，就是希望和平。他相信鄭麗文一定是以和平為最主要的目標，只要是促進台灣和平、促進兩岸和平，他都支持。

延伸閱讀

台灣模式非供應鏈外移！鄭麗君曝台積電未來投資布局

日美敲定5500億美元投資首批名單 軟銀資料中心計畫入列

參選台北市長？鄭麗君：考古題回答超過10年