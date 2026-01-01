黨魁身分出席元旦升旗！鄭麗文樂喊：韓說我像白雪公主

政治中心／林彥君 宋弘麟 台北-新北報導

新年第一天，藍白兩位在野黨主席各有活動，鄭麗文參加府前升旗典禮後，再回到黨中央主持升旗典禮，不過，今年幾乎沒有大咖來參加，連鮮少缺席黨中央元旦升旗的前總統馬英九都缺席了，鄭麗文解釋，因為考慮到大家各有考量，還有健康狀況等等，所以沒有擴大邀請。

主持人：「歡迎主席主席早安。」國民黨主席鄭麗文，圍著亮眼的紅色圍巾，與黨員揮手致意，這是她首次以黨主席身分，出席黨中央的元旦升旗典禮。國民黨主席鄭麗文：「一大早麗文參加了中華民國，我們總統府的元旦升旗典禮，在接待室的時候，我就遇見了我們的韓國瑜院長，院長呢看到我第一句話，就說主席妳像白雪公主一樣。」

萬綠叢中一點紅，但來到黨中央，似乎也沒其他紅，雖然有眾多黨員來參加，且黃復興占多數，但放眼望去，只有零星的立委翁曉玲、陳菁徽等人到場，去年有出席的蔣萬安，甚至連續五年都有出席的前總統馬英九等大咖，都沒到。

沒參加府前元旦升旗的民眾黨主席黃國昌，跑到新北的升旗典禮。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文：「我們並沒有刻意的特別的邀請，因為也考慮到各自的一些考量，還有健康狀況等等的。」新年的一年，鄭麗文許下朝野和解、兩岸和解的新願，但面對習近平的新年談話喊出，祖國統一的歷史大勢不可阻擋，鄭麗文再談兩岸同屬一中。

國民黨主席鄭麗文：「九二共識就是兩岸同屬一中，這個其實是無庸置疑的，我們還是希望能夠，透過對話跟交流來化解歧異。」立委（民）陳培瑜：「鄭麗文長期以來親共舔共，其實大家都看得非常的清楚，成為習近平極權幫兇的鄭麗文，她所應該要做的，是公開要求習近平停止軍演，停止武力騷擾，尊重台灣作為一個，獨立國家的主體，像這樣的言論，她一句都不敢說。」

另一頭，沒參加府前元旦升旗的民眾黨主席黃國昌，跑到新北的升旗典禮。黃國昌只唱不跳，和新北大家長侯友宜只有到場時簡單握手，和爭取新北市長提名的副市長劉和然幾乎沒有互動。民眾黨主席黃國昌：「自然就好自然就好。」2026藍白能不能合作還不知道，但第一天的合體，溫度看起來和天氣一樣冷。

