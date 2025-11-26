黨魁辯論聚焦「台灣有事」日中外交風波！ 高市早苗引《舊金山和約》：日本「無立場」認定台灣地位

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

日本首相兼自民黨總裁高市早苗今（26）日首次以首相身分出席黨魁辯論，面對在野四黨領袖的提問時，特別就「台灣地位」與近期升溫的中日外交緊張做出回應。她指出日本根據《舊金山和約》放棄全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場，日本與台灣關係是作為非政府之間的務實關係來維繫。

日本首相兼自民黨總裁高市早苗今（26）日首次以首相身分出席黨魁辯論，特別就「台灣地位」與近期升溫的中日外交緊張做出回應。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

這場辯論受到日本媒體高度關注。共同社與日經中文網報導指出，「台灣有事」所引發的中日外交風波，成為高市早苗擔任首相後首場黨魁辯論的焦點。對於她先前於國會答辯涉及「台灣有事可能成日本存亡危機事態，自衛隊可能採取武力行動」的發言，高市早苗指出，「由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實回答」。

至於如何判定存亡危機事態是否成立，高市早苗表示會依實際發生事件的個別具體情況，綜合所有資訊來做判斷。她重申，中日關係出現摩擦，日本政府仍會透過外交努力穩定局勢，「通過對話建立全面良好關係，讓國家利益最大化是我的責任」。

被問到台灣法律地位時，高市早苗說明日本立場，「根據《舊金山和約》，日本已經放棄有關台灣的一切權利與許可權」。言明目前與台灣是作為非政府之間的務實關係來維繫。

高市早苗本月7日在眾議院預算委員會提到，「台灣有事」在某些情況下可能構成行使集體自衛權的存亡危機事態，隨即引起北京強烈反彈。中國官方要求其收回發言，之後更陸續啟動旅遊警示、水產品禁令等反制措施，使兩國氛圍趨於緊繃。

