黨魁選舉結梁子？趙少康曝「早和解」：鄭麗文、郝龍斌12日吃飯擁抱握手

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文出席趙少康新書發表會。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨主席選舉時，台北市前市長郝龍斌與前立委鄭麗文競爭最為激烈，今（20日）前中廣董事長趙少康舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，郝龍斌與鄭麗文皆出席。對於兩人是否已和解，趙少康受訪表示，雙方在12日吃過飯了，大家互相擁抱、握手，鄭麗文與郝龍斌早已和解。

趙少康上午在立法院舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，現場藍綠白政壇大咖齊聚，包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨前副主席郝龍斌，以及許多藍白立委都出席。

會後，趙少康接受媒體聯訪。針對媒體詢問「鄭麗文與郝龍斌是否已經和解？兩人似乎沒互動？」趙少康表示，雙方早就吃過飯了，只是沒有讓外界知道而已。12日當天，他與鄭麗文、郝龍斌在遠東香格里拉的餐廳共進晚餐，席間大家互相擁抱、握手，鄭麗文與郝龍斌早已和解。他補充，因為今天發表會座位有限，沒辦法讓每個人都上去坐，但選舉是一時的，過了就過了。

