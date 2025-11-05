黴菌危機？他驚見「家中牆壁冒出大菇」：除濕機開了還在長

生活中心／倪譽瑋報導

鄉民PO文求助，自己家中牆壁似乎因為太潮濕，長出了滿滿的大菇。（圖／翻攝自PTT）

台灣氣候潮濕，相當適合菇類生長。日前有民眾發現，自家牆壁上長出不明菇類，每朵都算大顆，懷疑是潮濕所致，但開了除濕機沒用，便PO文表示「家裡牆上一直長菇類該怎麼處理？」許多人看到，紛紛提出恐是牆壁漏水、黴菌大量孳生，可能並非單純除濕就能解決，建議原PO找水電來看一下，如有必要得抓漏。

日前鄉民在PTT發文指出，自己家裡有些潮濕，牆壁一直長菇，從PO出的照片可見，一串串不明白菇叢生，有的似乎還長成手掌大小了。原PO向大家求助，「除濕機開了還是繼續長，有人知道該怎麼處理嗎？」

貼文底下，不少人建議找水電工來，「你家可能要先抓漏了」、「有水在滴，開除濕也沒用」、「先抓漏吧，牆壁大概有裂紋滲水了」、「這是漏水，牆面都水痕」、「通常是黴菌吧？菇類也太扯」、「挖牆壁抓漏水花十幾萬跑不掉」；少數則歪樓笑稱，「恭喜您有望成為菇農」、「實現菇菇自由」、「烤香菇？」

雖然鄉民們都開玩笑地說，可以採收牆壁上的大菇，但各大衛生單位還是強烈建議大家別這麼做，如過去衛福部曾說明，台灣高溫潮濕的氣候相當適合菇類生長，民眾偶爾會發現各種野生菇類簇生，但有不少具備毒性，且和可食用菇類幾乎一模一樣，即使經驗豐富的專家也不易從外觀上加以區別，若看到不明菇類應秉持「不採不食」原則。

