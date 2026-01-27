鼎泰豐中國風暴2／中國華北14家分店一夕全關 大股東查出1.8億被溢領

北京恒泰豐新董座林禮宏（右）控告前董座韓家宸背信、侵占等罪。

20年來，華北的鼎泰豐經營得有聲有色，股東間相安無事，沒想到挺過疫情低潮，2024年間突然爆發股東內鬨！恒泰豐母公司—北京巨人控股有限公司出現權力洗牌，過去由韓家宸、楊紀華及孫鐵漢三分天下，但2024年10月22日，北京巨人召開股東臨時會，宣布全面改派北京恒泰豐董監事，並當場解任韓家宸的董事長職務，改由林禮宏接掌，情勢急轉直下。

林禮宏上任以後，透過管道詳細調閱公司帳戶金流，竟發現自2013年至2022年間，約有新台幣4億6,500萬元的資金流向韓家宸投資設立的哲漢與壓馬路等相關聯公司，名義上是支付台幹薪資，但實際支付金額與撥款數額嚴重不符。

鼎泰豐創始第二代楊紀華（右下）參加恒泰豐董事會，聽取營業執照到期不續展將面臨嚴峻綜合性問題的報告後將股權出脫。

北京巨人依出具的薪資清冊推算，這9年間的正常支出僅約1.65億元至1.8億元，其中至少有1.8億餘元的差額去向不明。

更弔詭的是，北京巨人自2023年起多次去函要求哲漢與壓馬路2家公司提出財報與支出明細，2家公司不僅未回覆，反而在2024年1月遭韓家宸迅速辦理解散。

韓家宸（左）和孫鐵漢（右）原本是商場40年好友，如今反目成仇、對簿公堂。

本刊取得的相關資料中，2家子公司長期以「服務費」「加值項目」「行政補貼」等名目向母公司請款。正常情況下，派遣公司應定期提交薪資清冊、勞健保投保明細、費用報表，但北京巨人指出，哲漢與壓馬路近9年未曾完整提交任何佐證資料。

