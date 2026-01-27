鼎泰豐中國風暴3／桓泰豐股東兩岸法律戰開打 急追消失的2.8億元現金

北京恒泰豐新任董座林禮宏發現劉家宴的菜色、員工制服和廚具等，和北京鼎泰豐非常相似。（北京恒泰豐提供）

享譽全球的餐飲巨頭鼎泰豐，是台灣第一家摘下米其林一星的本土品牌，這家「台灣之光」征戰世界拓展版圖，擁有逾百家據點。2004年間，鼎泰豐第二代董事長楊紀華攜手大成集團副董事長韓家宸及股市聞人孫鐵漢合資「登陸」，成立英屬維京群島（BVI）商「北京巨人控股有限公司」，在中國華北的北京、天津、西安、青島等地，開設了14家鼎泰豐門市，並授權給北京恒泰豐餐飲公司經營，恒泰豐的唯一股東也是北京巨人。

恒泰豐餐飲公司時任董事長韓家宸在未交接前、尚控制公司營運的情況下，竟無預警關掉中國華北14家鼎泰豐分店，就此引爆大股東間訴訟大戰，雙方徹底撕破臉。恒泰豐新任董事長林禮宏日前向台北地檢署提補充告訴狀，控告韓家宸、前總經理楊炳坤涉嫌侵占、背信罪；林痛批前董座韓家宸任內金流交代不清，高達新台幣4.65億元資金流向韓掌控的關聯公司，原本帳上還有的2.8億元現金及價值人民幣3,000萬元的設備資產，至今下落不明。

北京恒泰豐前董座韓家宸（圖）遭解職後，尚未與新董座林禮宏進行交接。

北京巨人自2023年起多次去函要求2家子公司哲漢與壓馬路提出財報與支出明細，2家公司不僅未回覆，反而在2024年1月遭韓家宸迅速辦理解散。不僅如此，恒泰豐帳上的人民幣6,500萬元不翼而飛。

根據2024年7月董事會簡報，時任總經理楊炳坤親自向董事報告：「目前公司於11家銀行帳戶共有約人民幣6,500萬元（約新台幣2.8億元），其中5,000萬元存放於天津富邦華一銀行。」這筆原本應作為華北14家店員工資遣與清算所需的「救命金」，在韓家宸遭解任、拒絕交接後，至今查不出下落。林禮宏2度派員前往北京辦公室要求移交帳冊、印章與資產，均被拒於門外。

