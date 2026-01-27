鼎泰豐中國風暴4／被告背信、侵占 韓家宸律師回應了

遭北京恒泰豐新董座林禮宏提告背信、侵占一事，韓家宸（圖）透過律師回應了。（本刊資料照）

針對遭北京恒泰豐新董座林禮宏提告背信、侵占一事，韓家宸律師回應，恒泰豐是在中華人民共和國合法註冊登記公司，法定代表人是韓家宸，林禮宏不是法定代理人，也非董、監事，因此所提「決議」「授權」文件，對恒泰豐不具有任何法律約束力。

韓的律師表示，有關4億6,500萬元的部分，該筆款項是由巨人公司唯一董事、同時兼任恒泰豐董事的李韻珊簽署、作出支付指示，恒泰豐是依巨人公司指示執行，因此依法應由巨人公司實際控制人孫鐵漢先生及簽字人李韻珊女士（互為配偶）作出說明。

關於所指人民幣6,500萬元部分，已載明於北京恒泰豐公司董事會會議紀錄，已經董事審議，無異議，於法有據。關於人民幣500萬元部分，這是北京通商律師事務所與恒泰豐之間履行合約下的律師服務費，無違法及不當。

韓的律師表示已對林發出存證信函，聲明在中國政府部門依法作出的核准、變更登記文件之前，林不得擅自以「恒泰豐」或「恒泰豐法定代表人」的名義對外主張權利、作出意思表示或實施任何法律行為。若林繼續在無法律依據的情況下，自稱或暗示自身是恒泰豐或其法定代表人，據此對外發函或主張權利，產生的一切法律後果，自行承擔。

